НЕОБХОДИМО УСПЕТЬ ДО НАСТУПЛЕНИЯ АКТИВНОЙ ФАЗЫ КУРОРТНОГО СЕЗОНА

Реализация программ

30 марта в Министерстве экономики под председательством вице-премьера, министра экономики Кристины Озган прошло совещание по итогам инспекционной поездки по улицам города Сухума, где поэтапно проводятся капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения и водоотведения.

Чтобы отработать механизм реализации программы и синхронизировать действия участников для реализации проекта в кратчайшие сроки, в Минэкономики собрались мэр Сухума Беслан Эшба, начальник УКС Тимур Агрба, председатель Государственного комитета по массовым коммуникациям и цифровому развитию Беслан Халваш, заместитель председателя Государственного комитета по экологии Мурман Соломко, заместитель директора департамента ЖКХ Руслан Авидзба, директор МУП «Водоканал» Даур Пачкория, директор МУП «ДРСУ» Дмитрий Ахуба, директор МУ «Горстройпроект» Астамур Пипия.

За день до совещания Кристина Озган выехала вместе с начальником УКС Тимуром Агрба, главой столичной Администрации Бесланом Эшба и работниками коммунальных служб, чтобы на месте обсудить вопрос реконструкции ливневого коллектора и последующего капитального ремонта дорог в центре Сухума в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Все работы будут выполнять коммунальные службы столицы.

Основные сложности связаны с заменой ливневых коллекторов, расположенных по обеим сторонам улицы Абазинской. В эти ливневые коллекторы бетонного типа, установленные еще в советское время, вросла корневая система деревьев. Ил, корни и земля привели к их практически 100%-ной непроходимости. Укладка новой трубы, с одной стороны, и капитальный ремонт существующего коллектора с другой – решат вопрос с затоплением улиц после сильных дождей, которое доставляет сухумчанам массу неудобств.

Сохранить или заменить насаждения, корни которых вросли в ливневые коллекторы, предстоит решить Госкомитету по экологии. Мурман Соломко сообщил, что срок жизни специальных городских насаждений короче, чем срок жизни этих же деревьев в естественных условиях и, возможно, эти посадки нужно будет возобновить. Беслан Эшба заверил, что если экологи примут решение не сохранять деревья, то вопрос компенсаторной посадки Администрация готова взять на себя.

Сроки реализации проекта зависят от нескольких факторов. Общий объем финансирования, включающий капитальный ремонт дорог, составляет 144 млн рублей. Окончательная стоимость проекта будет известна после завершения экспертизы проектно-сметной документации, которая проводится сейчас в Российской Федерации. Планируется, что контракты будут заключены в апреле. Работы на каждом участке займут ориентировочно два месяца. Администрация города Сухума намерена свою часть работ завершить к первым числам июля. Это сложная задача, но все силы будут задействованы, чтобы успеть до наступления активной фазы курортного сезона.

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Глава Администрации Сухума Беслан Эшба и вице-премьер, министр экономики Кристина Озган проинспектировали улицы Абазинская, Джонуа и Гулиа, где производится замена коммуникационных сетей, водопровода и канализации. Работы ведутся в рамках Инвестпрограммы, и они должны быть завершены до конца 2021 года.

Кристина Озган и Беслан Эшба начали инспекцию с улицы Абазинская. Она оказалась самой сложной в плане замены ливневой канализации. Эти работы будут выполнять коммунальные службы столицы.

Заместитель директора Департамента ЖКХ Администрации Сухума Руслан Авидзба рассказал, что по обе стороны улицы проложены ливневые коллекторы бетонного типа, в которые вросли корни деревьев и полностью закупорили их.

«Улица Абазинская – самая сложная, потому что в настоящее время там по обе стороны два ливневых коллектора лоткового бетонного типа. Усугубляет ситуацию то, что деревья, растущие на тротуаре, вросли корнями в эти лотки, полностью их закупорили, все заилилось, заполнилось землей и практически ливневки не работают. Поэтому предстоит работа по демонтажу бетонных плит, прочистке, восстановлению стен колодцев. В дальнейшем будут уложены новые бетонные плиты со стороны городской прокуратуры. С противоположной стороны принято решение, чтобы не разрушать существующий тротуар, уложить трубу на проезжей части. Диаметр трубы будет 500 миллиметров», – сказал Руслан Авидзба.

Начальник УКС Тимур Агрба проинформировал, что по Инвестпрограмме будет также заасфальтирована площадка перед рестораном «Эльбрус».

Он просил коммунальные службы города обратить внимание на коммуникации, расположенные в этом месте. Их ремонт не предусмотрен по смете.

Беслан Эшба поручил службам города подготовить необходимую документацию по ремонту коммуникационных сетей в этой части улицы Джонуа и оперативно произвести работы до начала асфальтирования.

По словам Кристины Озган, работы по реконструкции ливневых коллекторов на участках улиц Джонуа, Абазинская и Гулиа должны завершиться в течение двух месяцев.

Совместно с Администрацией столицы планируют реализацию программы в короткие сроки, для того, чтобы людям было удобно передвигаться по городу.

«В рамках модернизации городской инженерной инфраструктуры в 2020 году проводились работы по замене водоводов на участках улиц Джонуа, Абазинская, Гулиа. Понятно, что есть проблемы, и все выглядит очень неудобно для людей. Но, тем не менее, работы должны продолжаться. В 2021 году предусматривается реконструкция ливневых коллекторов по тем же участкам. Сейчас с Администрацией города Сухума отрабатываем механизм реализации данной программы. Общий объем финансирования, предусмотренный Инвестпрограммой, составляет порядка 140 миллионов рублей. Мы с городом планируем реализацию этой программы в достаточно короткие сроки, чтобы людям было удобно передвигаться по городу. На каждом участке в среднем около двух месяцев необходимо проводить работы. Потом будут мероприятия по укладке асфальта. В рамках первого полугодия 2021 года планируем максимально выполнить эти работы», – подчеркнула Кристина Озган.

Она отметила, что единственная проблема на данный момент состоит в том, что на стадии согласования находится откорректированная проектно-сметная документация. «Из-за того, что лимиты были низкие, нам пришлось дополнительно проходить процедуру по согласованию. Сейчас лимиты согласованы в пределах тех сумм, которые необходимы для завершения работ. В принципе, решения все подготовлены, поэтому мы к концу апреля будем с Администрацией города определяться со сроками и с тем, кто будет реализовывать контракт. Работы будут проходить под непосредственным контролем Администрации города Сухум, так как они настроение горожан, наверняка, чувствуют и знают. Мы надеемся, что все работы будут проведены оперативно и в срок. Есть различные рабочие нюансы, которые мы будем в порядке синхронных действий отрабатывать. Проект не новый, я думаю, мы справимся совместно с городом», – считает вице-премьер.

Беслан Эшба поручил службам города в ближайшие дни засыпать ямы щебнем на улицах Джонуа, Абазинской и Гулиа. Погода уже позволяет это сделать.

Номер: 24-25Выпуск: 4028-4029Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс