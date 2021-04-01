ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОСОЛЬСТВ

Дипломатия

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Никарагуа в РФ и в РА Альба Асусена Торрес посетила Посольство Республики Абхазия в России.

Состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Абхазия в России Игорем Ахба.

В ходе беседы обсуждались вопросы двусторонних отношений, дальнейшего взаимодействия посольств и перспективы сотрудничества между Абхазией и Никарагуа. Альба Асусена Торрес пожелала Абхазии мира и процветания.

Номер: 24-25Выпуск: 4028-4029Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс