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01.04.2021
Номер: 24-25
Выпуск: 4028-4029
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОСОЛЬСТВ
Дипломатия
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Никарагуа в РФ и в РА Альба Асусена Торрес посетила Посольство Республики Абхазия в России.
Состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Абхазия в России Игорем Ахба.
В ходе беседы обсуждались вопросы двусторонних отношений, дальнейшего взаимодействия посольств и перспективы сотрудничества между Абхазией и Никарагуа. Альба Асусена Торрес пожелала Абхазии мира и процветания.
Номер: 24-25
Выпуск: 4028-4029
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс