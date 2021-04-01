УКАЗ О ПРИЗЫВЕ

Президент РА Аслан Бжания подписал Указ «О призыве в апреле – июне 2021 года граждан Республики Абхазия на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву».

На основании законов Республики Абхазия «О воинской обязанности и военной службе» и «Об обороне» с 1 апреля по 30 июня 2021 года призываются на военную службу граждане Республики Абхазия в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную службу.

В эти же сроки будут уволены с военной службы военнослужащие, срок службы которых по призыву истек.

Кабинету Министров, администрациям городов и районов поручено обеспечить выполнение в полном объеме мероприятий, связанных с призывом на военную службу и увольнением с военной службы граждан Республики Абхазия.

Номер: 24-25Выпуск: 4028-4029Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс