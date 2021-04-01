ПОДДЕРЖАТЬ МЕДРАБОТНИКОВ НЕОБХОДИМО

В Правительстве республики

Временно исполняющий обязанности Премьер-министра Владимир Делба провел совещание с членами Правительства и руководством Фонда социального страхования и охраны труда. Участники совещания обсудили меры социальной поддержки медицинских работников, принимающих участие в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

«Ровно год Абхазия борется с пандемией коронавируса COVID-19. За этот период укреплена система здравоохранения, многое предстоит еще осуществить. Однако уже можно говорить о некоторых промежуточных результатах», – сказал, открывая совещание В.Делба.

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия доложил, что за год в Абхазии выявлено 13 385 случаев заболевания, от числа заболевших 96% выздоровели, летальных исходов болезни – 211.

Цахнакия также поделился некоторыми сведениями об отдельных мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией: «Много сил было направлено на организацию качественного оказания медпомощи в учреждениях. Развернуто свыше 500 коек для больных COVID-19 по стране, приобретено качественное диагностическое и другое медоборудование. Около 200 млн рублей за год было израсходовано на нужды Гудаутской ЦРБ. Круглосуточно оказывали помощь больным по республике 180 абхазских медиков», – сказал министр.

Владимир Делба поблагодарил всех медицинских работников за самоотверженный труд.

«Медикам пришлось работать в непростых условиях, в сложной эпидемиологической обстановке. Но тем не менее на сегодняшний день достигнуты определенные результаты, которые позволили Президенту нашей страны принять решение о снятии отдельных ограничений», – сказал В.Делба.

Исполняющий обязанности премьер-министра сослался на информацию Минздрава о том, что и среди медицинского персонала были не единичные случаи заражения коронавирусной инфекцией, и предложил проработать предложения по реабилитации работников медучреждений, задействованных в борьбе с коронавирусом.

Речь идет о предоставлении отдельным категориям работников государственных лечебно-профилактических учреждений возможности пройти санаторно-курортное лечение в здравницах России или предоставить путевки на курортные объекты Абхазии.

Руководитель Фонда соцстрахования и охраны труда Бакур Бебия заверил членов Правительства в том, что в кратчайшие сроки будет организовано санаторно-курортное лечение медиков.

В завершение встречи Владимир Делба отметил, что соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и контроль за ними позволили членам Координационного штаба рекомендовать главе государства ослабить ограничительные меры. Он подчеркнул, что важно продолжать соблюдать меры предосторожности: «С абсолютной уверенностью можно сказать, что безответственное отношение некоторых граждан к действующим сегодня ограничениям и санитарно-эпидемиологическим требованиям может помешать дальнейшему снятию ограничительных мер».

Первый вице-премьер Беслан Джопуа также призвал всех соблюдать масочный режим и другие профилактические меры.

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Фондом социального страхования с начала 2021 года оплачены расходы по листам временной нетрудоспособности из-за заболевания COVID-19 на сумму 1 млн 982 тыс. рублей.

Более 375 млн рублей (из разных источников, включая внебюджетные средства) за весь период борьбы с коронавирусной инфекцией направлено на мероприятия, связанные с защитой здоровья населения.

Более 67 млн рублей было направлено в качестве дополнительной оплаты труда медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией в качестве дополнительного поощрения.

Номер: 24-25Выпуск: 4028-4029Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс