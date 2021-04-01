Постановление Кабинета Министров РА

О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров РА от 8 декабря 2020 года №137 «О введении ограничений на потребление электроэнергии и на ввоз в Республику Абхазия товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют»

В соответствии со статьей 10 Конституционного закона Республики Абхазия от 13 августа 1996 года №290-с «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия», статьей 6 Закона Республики Абхазия от 11 августа 2017 года №4478-c-VI «Об электроэнергетике», частью 2 статьи 1 и статьей 21 Таможенного кодекса Республики Абхазия, Приложением к Постановлению Кабинета Министров Республики Абхазия от 21 сентября 2020 года №106 «Об утверждении Тарифов в сфере электроэнергетики», в целях реализации мер, направленных на эффективное и рациональное использование ограниченных ресурсов электроэнергетической системы Республики Абхазия, в связи с дефицитом электроэнергии и высоким уровнем аварийности, вызванными повышенными нагрузками

Кабинет Министров Республики Абхазия постановляет:

1. Внести в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 8 декабря 2020 года №137 «О введении ограничений на потребление электроэнергии и на ввоз в Республику Абхазия товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «1 июня 2021 года» заменить словами «31 марта 2022 года»;

2) в пункте 2 слова «1 июня 2021 года» заменить словами «31 марта 2022 года».

2. В целях надлежащего информирования и доведения до всеобщего сведения установленных настоящим Постановлением изменений Аппарату Кабинета Министров Республики Абхазия осуществить в течение двух рабочих дней с даты принятия настоящего Постановления его опубликование в РГУ «Редакция газеты «Апсны», РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия», ГИА «Апсныпресс» и на официальном сайте Кабинета Министров Республики Абхазия в сети «Интернет».

В. ДЕЛБА, врио Премьер-министра Республики Абхазия

г. Сухум, 30 марта 2021 г., № 35

Номер: 24-25Выпуск: 4028-4029Рубрика: политикаАвтор: В. ДЕЛБА, врио Премьер-министра Республики Абхазия