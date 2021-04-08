ГРУЗИЯ, ОСТАВЬ АБХАЗИЮ В ПОКОЕ!

Письмо в редакцию

Абхазия – Страна Души, дана абхазам Богом. У нас чудесная природа, прекрасный ландшафт, много субтропических насаждений, других богатств. Поэтому у абхазов всегда были враги, которые жаждали завладеть этой землей. Благодаря Богу и мужественным воинам-абхазам, во главе которых в разные времена стояли царь Леон, князь Келешбей и другие предводители, Абхазия была сохранена.

Абхазия понесла сильные потери во время Русско-кавказской войны, но самое страшное событие, которое пережил народ в те далекие времена – это махаджирство. Несмотря на то что большая часть населения Абхазии, а именно абхазы были вынуждены покинуть свой край, очаг абхазов на родине не погас. Постепенно, с трудностями, но Абхазия становилась на ноги. Новые испытания выпали на ее долю с началом революции в России, которая охватила и Кавказ, Среднюю Азию, Армению, Азербайджан. Появилась новая эра в жизни народов России и ближних к ней стран. Абхазия была в составе новой страны с 4 марта 1921 года. Коллективизация крестьян, создание колхозов, совхозов и другие перемены не давали абхазам жить спокойно во главе со своим предводителем Нестором Лакоба. Его вызвали в Тбилиси, где он был отравлен. Это произошло в декабре 1936 года. В Абхазии проходили массовые аресты образованных интеллигентных людей – абхазов.

С 1936 года по 1953 год Грузия проводила жесткую политику грузинизации Абхазии, насильно пытаясь ассимилировать ее население. В школах были отменены занятия на абхазском языке, преподавание проводилось только на грузинском языке. Так пытались уничтожить наш родной язык и письменность, но безуспешно. Кроме того, переселяли мегрелов в Абхазию, происходила массовая постройка «бериевских домов» для переселенцев. Так грузины старались уменьшить процентное соотношение численности абхазов по сравнению с численностью переселенцев.

Названия населенных пунктов Абхазии меняли на грузинские. Например, Гечрыпш назвали Леселидзе, Цандрыпш – Гантиади, Пшьданы – Ахали Сопели, реки Мчищ – Щави Цкали,Хьыпста – Тетрис Цкали и т.д. Меняли и окончания в абхазских фамилиях, например Маан – Маргания, Зухба – Зухбая, Тарба – Тарбая, Лазба –Лазбая, Лакрба – Лакербая и т.д.

Мой отец, прошедший Великую Отечественную войну 1941– 1945 годов (имел звание «Отличный минер» и другие боевые награды), был сослан в Сибирь в 1948 году на 10 лет, потому что там, где мы проживали и живем по сей день, в с.Бамборе, которое относится к лыхненскому сельсовету, начали строительство «бериевских домов». Были заняты земельные участки абхазов для строительства 30 домов. На отцовском участке построили три дома. Так как из всех проживающих в то время в селе именно мой отец мог протестовать против этого строительства, его под предлогом того, что он работает не в колхозе, а в госучреждении ЧЖД на должности бухгалтера,оклеветали и сослали в ссылку как врага народа в город Бодойбо Иркутской области, на золотые прииски (1948 – 1954 гг). После смерти Сталина и Берия, он был реабилитирован и освобожден.

За строительство этих «бериевских домов» крестьяне с.Лыхны платили из своего трудового дохода в колхозе. Колхоз был дебитором до 1960 года. Затем колхозники стали получать деньги за свой труд. Наш народ прошел достойно все испытания. Прошло время, и в школах вновь стали вводить изучение абхазского языка. Абхазия стала процветать в сельском хозяйстве, туризме, других областях.

Но произошел развал СССР и Абхазия, которая входила в состав Грузии, осталась под ее руководством. Абхазия хотела быть самостоятельным и независимым государством, но Грузия всячески препятствовала этому. В пятницу 14 августа 1992 началась грузино-абхазская война. Враги хотели захватить Абхазию и уничтожить всех абхазов, но разработанная ими операция «Меч» провалилась. Абхазы выстояли в этой кровопролитной войне, которая продолжалась с 14 августа 1992 года по 30 сентября 1993 года. Мы победили благодаря мужественным сынам и дочерям Абхазии, братьям с Северного Кавказа, казакам, русским и другим людям разных национальностей, которые жертвовали своей жизнью за освобождение нашей страны. Победа за нами! Независимость Абхазии признала Россия 26 августа 2008 года, затем Венесуэла, Никарагуа, Науру, Сирия. Поддерживают Абхазию и такие непризнанные государства, как Приднестровье, ЛНР, ДНР. Пережив все невзгоды войны, Абхазия стала независимым и свободным государством. Абхазы! Давайте будем стремиться сохранить свою независимость, язык, культуру и традиции. Все в наших руках!

Д. САРСАНИЯ, жительница с. Мгудзырхуа Гудаутского района

Номер: 27-28Выпуск: 4031-4032Рубрика: политикаАвтор: Д. САРСАНИЯ, жительница с. Мгудзырхуа Гудаутского района