МУССА ШАНИБОВ: «АБХАЗИЯ МОЯ ВТОРАЯ РОДИНА…»

Памяти гражданина Кавказа

Мусса Шанибов жил в Новом районе Сухума, в трёхкомнатной квартире по улице Лагвилава, №2. С ним проживала семья его дочери – Мадины. Он ездил и в Нальчик, к своей семье, чудесной супруге Римме. Но не было такого, чтобы Мусса не проводил лето в Абхазии. И это несмотря на то что он море не любил…

После грузино-абхазской войны, в 1994 году, в Абхазском госуниверситете Мусса Магомедович организовал кафедру политологии и социологии, и был первым её заведующим, а в 1996 году стал почётным профессором госуниверситета… В стенах абхазского вуза он обучал абхазских студентов азам мировой социологии и политологии, особо привлекая их внимание к различным формам «самоуправления студенчества». Специально написал Устав и Положение, тексты которых раздал наиболее активным студентам…В лице абхазских студентов он воспитывал будущее поколение абхазского народа…

16 августа 2017 года, в день презентации новой экспозиции в Музее боевой славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме, посвящённой конфедератам – добровольческому движению в Абхазии в 1992-1993 годах, начало которому исполнилось 25 лет, Мусса Шанибов скажет: «Я потрясён, я восхищён, я испытываю великую радость от того, что Абхазия в условиях скромных средств, которыми она располагает, сумела такое прекрасное здание выделить для этого музея…».

В минуты своих душевных переживаний, проявления некоторых «слабостей» характера, Мусса иногда мне рассказывал обо всех злоключениях, произошедших с ним в Абхазии. Это прежде всего о том важнейшем обстоятельстве, в котором он оказался тогда, тяжёлом грузе ответственности, ноше, которую он взял на себя: за судьбу абхазов и Абхазии, адыгов, всех народов Северного Кавказа, плюс – тюрьма в Ростове… О тяжёлом ранении в ногу 15 ноября 1992 года в разгар грузино-абхазской войны в Гудауте… О гибели единственного сына в Сухуме в 1998 году… О грабеже его сухумской квартиры, исчезновении вместе с награбленным и дарственного именного пистолета Президента Ардзинба, грабежах его близких… Всё это в совокупности подорвало его здоровье…

«Мы сейчас ещё не можем сказать всю правду об этой ужасной войне». «Эту горькую правду, которая больно затрагивает столько жертв, страданий, ошибок и предательств…». «Кабардинцы говорят: «Правду сказать – глаза выколоть!». Но «всё это надо глубоко зарыть и навсегда забыть!» – говорил он.

Я мягко и осторожно спрашивал у Муссы: «Правда ли, что Абхазия – Ваша вторая Родина?!». Он отвечал: «Да! Конечно!». «Если Абхазия – Вам Родина, значит, она мать?!» «Да!» – следовал твёрдый, недвусмысленный ответ Муссы Магомедовича. «Кто на родную мать обижается?! Можно ли обижаться на Мать?!» – спрашивал я и вслед слышал: «Нет!»…

Несмотря ни на что, Мусса Шанибов любил Абхазию, считал её частицей своей жизни, «вносил посильную ещё лепту» в её развитие, «оставался в Абхазии». Он, публично восхваляя её, пишет: «Конфедерация помогла абхазам и Абхазии спастись от внешнего врага». «Абхазскую государственность, малолетнее дитя по историческим масштабам, нельзя бить, дёргать! Её надо позитивно и дружелюбно критиковать и всячески помочь ей расти и расти! Поэтому я прощаю любую личную обиду, которую абхаз мне наносит…»

Перечисляя, кого Мусса Шанибов «знал и знает в Абхазии, деятелей, достойных глубокого уважения и братских чувств», в «Письме», адресованному Герою Абхазии Ибрагиму Яганову (Маан) от 14 июля 2013 года, он заключает: «Это они (деятели Абхазии, кого Мусса перечислил. – И.М.) дали тебе и мне возможность стать причастными к героической судьбе абхазского народа. Отвернуться от них для меня означает отрывать куски своего сердца и уродовать свою память. И тебе не советую этого делать!»…

Мусса Магомедович Шанибов оставил богатую биографию и послужной список. Он был настоящим советским человеком в самом буквальном историко-социологическом смысле слова. Типичный шестидесятник, некогда полный оптимизма, тяги к культуре, страсти к дебатам и общественной активности. В 27 лет он стал прокурором района в своей республике. Как и всё советское общество, он провёл эти долгие годы в относительно комфортном, но всё-таки застое. Всё начало быстро меняться с воцарением в 1985 году в СССР Михаила Горбачёва… Его долгая жизнь удивительно ёмко отразила смешавшие друг друга эпохи ХХ века.

Мусса Шанибов – активнейший участник в общественно-политической жизни Абхазии и Кавказа. В советскую эпоху, в 1971 и 1987 годах, он был награждён медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда». В начале девяностых его имя гремело по всему Кавказу. Обладая иммунитетом «непререкаемого авторитета», являлся признанным главным Тахмадой – (Атахмадой) старейшиной всего Кавказа. В 1989-1996 годах Мусса Шанибов возглавил Ассамблею, затем – Конфедерацию народов Кавказа в качестве председателя и президента, представляя от 13 до 16 кавказских народов. Одновременно был заместителем главы Конгресса кабардинского народа. После грузино-абхазской войны в 1994 году Мусса Магомедович был удостоен почётного звания «Герой Абхазии», в 2011 году награждён государственным орденом Республики Абхазия «Ахьдз-Апша» 2-й степени… С 1996 года он являлся почётным старейшиной Конфедерации горских народов Кавказа…

Шанибов защитил докторскую диссертацию по социологии в Киеве, он автор 10 монографий и белее 50 научных статей по проблемам социологии, политологии, правоведения социальной психологии, теории управления, социально-политологического эксперимента.

Поистине Абхазия стала судьбой Муссы Магомедовича Шанибова, а сам он – неотъемлемой частью новейшей истории Республики Абхазия… Он был отпрыском древнейшего абхазского (абаза-абазгского) этногенеза, некогда с берегов Азовского и Чёрного морей; представлял одну из героико-славных глав дворянско-фамильных родов Кабарды – «Шаниба», у бжедугов – «Шаниб» и даже «Чаниб»; являлся почётнейшим старейшиной – Аксакалом, Тахмадой мужчин Кавказа! В нашей памяти он таким и останется…

Игорь МАРЫХУБА, историк

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В начале текущего года нашему постоянному читателю Игорю Марыхуба исполнилось 75 лет. Мы поздравляем его с этой датой и выражаем благодарность за публикации и предоставленные материалы, которые рассказывают об истории Абхазии, а также о событиях, людях, которые отстаивали права, участвуя в национально-освободительном движении.

Игорь Марыхуба – один из них. Спустя время его материалы, написанные в те годы, обладают уникальным фактажом и представляют сегодня интерес, особенно для молодого поколения республики.

Наша газета, публикуя уже ставшие историческими хрониками, рассказывает о важных моментах Абхазии широкому кругу читателей.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 27-28Выпуск: 4031-4032Рубрика: политикаАвтор: Игорь МАРЫХУБА, историк, Юрий КУРАСКУА