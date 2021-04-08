О ЧЕМ ГОВОРИТ ТОПОНИМИКА

Свой взгляд

(Окончание. Начало в №26)

Особо обратим внимание на некоторые названия родоплеменных союзов. Слово «Абаёая» означало «воспитатель не родного ребенка», или «аталык». «Абжьадыя» переводится: «средний (территориально) адыг». «Аша8сыя», скорее всего, вначале сформировался как «Ашьа8сыя», где «ашьа» – кровь, звуки «8с» – мужчина и женщина, «кровь мужчины и женщины». Полное понятие слова: «Сила мужского начала в крови мужчины и женщины». В слове «Адыя» звук «д» передает значение «великий». Можно ее интерпретировать так: «Величие силы мужского начала».

Адыги разделены горами, к сожалению, разбросаны по северо-западу Кавказа. Более всего крупные поселения адыгов в Адыгее, адыгов-черкесов – в КЧР, кабардинов – в КБР. Другая группа адыгов-шапсугов проживает в Шапсугском районе. Уже несколько веков они развиваются как разные народы, хотя все они адыги. Такое разделение способствует легкой ассимиляции среди крупных народов. Лучше им объединиться, чтобы себя сохранить. Осенит ли такое самосознание всех четырех групп когда-нибудь, сказать трудно.

Абхазский язык стал уступать свое место вновь образовавшимся, более легким, родственным языкам. «Абхазы здесь растеряли свой язык», – как говорят исследователи. Однако сохранилась кое-какая топонимика как отклик былого могущества. Местность Анапа родилась в результате возникновения здесь условной границы в древности, когда территория Абхазского царства сужалась. «Анапа, куда рука царя могла дотянуться» – так понимается значение названия города. «Анапы» превратилось в «Анапа», это уже русское образование слова, где перемещается ударение с конца на второй слог.

Город Туапсе, в оригинале «)йъа8с», как многие названия рек, состоит из нескольких слов. Звук «йъ», по всей вероятности, должен обозначать «воду», как во многих названиях: Кура, Кубань, Йърым, Айъа. Однако в топониме «)йъа8с» (Туапсе) звуки «8с» в совокупности могут обозначать «мужчина и женщина», «душа», а также «вода». В интересующем сейчас нас слове «8с» выступает в качестве «воды». В одном слове незачем использовать два совокупных звука с одинаковым значением. Поэтому звук «йъ» в сочетании со звуком «0», т.е. «0йъ-» обладает другой смысловой нагрузкой. «)йъа-» здесь переводится как «пленник». Тем более в абхазских сказаниях мы встречаем события, связанные с пленными, происходящие в этих местах. «)йъа8с» означает «вода пленников». Видимо, сюда свозили одних плененных с Северного Кавказа и обратно увозили других.

Происхождение топонима города Сочи имеет три варианта. Согласно одному из них, в горах обитал известный пастух и охотник Швача (Шъача). По другой версии, еще до рукотворного труда человека сосклонов обрывистых мест вдоль шоссейных магистралей извивался плющ под названием «ашъч». Самый верный рассказ, пожалуй, третий. Согласно ему, это то место, куда люди на снегоступах шли за хлебом. В составе топонима два слова: «шъа-» со значением «снегоступ» – «ашъи», и «-ча», что значит «хлеб». «Бы0ха» – святилище. С таким значением по всей Абхазии расположены места для мольбы единому богу и выполнения языческих обрядов. Начиная от села Бзыпта, такими культовыми местами являются ?ааха, ?а0ха, Бырцха и т.д. Как мы видим, в конце каждого наименования присутствует слог «-ха». Это связано со священной водой и культовым местом. Они служили для освящения местного населения. Существуют семь главных языческих святилищ, в которых и сегодня идет служба. Причем в этих местах в свое время возводили православные храмы для привлечения к христианству язычников.

Другая знаменитая поляна, страшно пострадавшая от Кавказской войны, – Красная. Здесь произошел последний кровавый бой. До последнего воина абхазы беспощадно были уничтожены. Говорят, что поле от пролитой крови перекрасилось в красный цвет. А «Гъбаадъы» переименовывали в «Кбааде», однако победители посчитали нужным остановиться на «Красной поляне».

Поляна под названием «Абыхъдъы» находилась на месте современного олимпийского городка. Топоним переводился как «поляна убыхов». Какая-то группа этого народа жила здесь. «Убыхи» – русское название народа «Абыхъ». Так сложилась их трагическая жизнь.

Мы подошли к главному топониму – «Кавказ». Существуют два варианта его пояснения. Первая – народная. «Кавказ» – это «Казказ». Причем шипяще-свистящий звук «-з-» в обоих случаях произносится не как обычно, а немного жестким тоном бзыпского говора. Среди ряда других шипяще-свистящих звуков и этот исключен из алфавита абхазского языка, чтобы не нагромождать литературный язык. Надо сказать, что при переводе на английский язык акцентировали внимание на этот звук. Хотя писали «Caucasus», читали «Кооказаз», т.е. приспосабливались к произношению языка оригинала. Переводится как «Блестящий».

Второй вариант – научный. Его интерпретировал ученый. Причем он дает две версии происхождения топонима. Если говорить на простом языке, согласно первой версии название «К-а-ф(в)-К-а-з» формировалось в сочетании единства «К-» и абхазских богов (-Ф-), а также народов (бз, вернее, 8с9, населяющих эти горы. По второй версии, ученый полагает, что в топониме сложилось сочетание звуков, в котором гора видится как хребет (а-Йъа-йъа9, где главную роль играет дважды повторяющийся звук «Йъ»: «Йъ-а-В-(ф9-Йъ-аз».

И так кругом, пока существует абхазская топонимика. Она является памятью былого могущества Абхазии. Как ни печально, с каждым новым временем страна на глазах территориально сужается. Этому способствуют агрессивные внешние факторы и внутренняя беспечность народа на протяжении десятков тысячелетий. Прежде всего, это связано с потерей языка, что и сегодня остается актуальной проблемой.

Гыц АСПА, филолог, член Ассоциации писателей Абхазии

с.Бзыпта, Гагрский район

Номер: 27-28Выпуск: 4031-4032Рубрика: обществоАвтор: Гыц АСПА, филолог, член Ассоциации писателей Абхазии