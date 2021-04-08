ЧТО МЕШАЕТ АБХАЗИИ: ВНУТРЕННИЕ НЕДРУГИ ИЛИ ВНЕШНИЕ?

Письмо в редакцию

Когда перестал существовать Советский Союз, Абхазия оказалась практически на постоянных волнах, иногда даже штормовых.

Кто-то, чтобы наша земля процветала, применяет свой талант, умение. Другие просто дергают за какие-то ниточки, преследуя свои цели. Мы уже разучились различать, где хорошее, а где плохое, ведь терпение может закончиться. Мы не замечаем, что теряем самое ценное для нас – самоуважение.

Я, простой крестьянин, сегодня вновь говорю: не забывайте письма абхазской интеллигенции, написанные в Москву, в которых были показаны наша боль, проблемы и желание развиваться самостоятельно.

Все говорят сегодня красивые слова, но ничего не делают для процветания Апсны. Посмотрите вокруг, во что мы превратили нашу республику. Надо вспомнить абхазскую пословицу: «Когда жаришь мясо на костре, надо сделать так, чтобы шампур не загорелся». Наше поведение, амбиции ставятся выше необходимого нам разума. Тогда случится, как в природе: змея лежит, а лягушка не хочет, кричит, но ползет в рот змее.

Где наши общественные организации, ветераны войны?

При Президенте Р.Хаджимба были жалобы, он их слышал, не видел. Мы потеряли в наших водах рыбу. Турецкие рыбаки своей ловлей опустошили море. Рыба исчезла в реках. Дороги не ремонтировались должным образом. Продолжается это и сейчас. Размер абхазской пенсии так и не увеличился.

Слава богу, мы выживаем благодаря людской взаимной щедрости друг к другу и живем от долга к долгу. Народ видит и как живут те, кто занимает государственные должности.

Народу нужны сильные предусмотрительные президенты.

Президента Аслана Георгиевича Бжания большинство народа поддерживает, доверяет и желает ему здоровья и успехов в работе в такое тяжелое время.

Мы, крестьяне, по возможности должны работать в саду, на полях, обзаводиться домашними животными и т.д.

Президент должен помочь селу и его жителям.

Виталий Ясонович БАРЦИЦ, крестьянин, ветеран войны 1992-1993 гг. с.Калдахуара Гудаутского района

Номер: 27-28Выпуск: 4031-4032Рубрика: обществоАвтор: Виталий Ясонович БАРЦИЦ, крестьянин, ветеран войны 1992-1993 гг. с.Калдахуара Гудаутского района