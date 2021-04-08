НЕУДАЧНАЯ ПУТИНА

По информации Министерства по налогам и сборам РА за первый квартал с.г. самые низкие показатели собираемости налоговых платежей – в Очамчырском районе.

При плане в 37,9 млн руб. в бюджет поступило 22 млн руб., или 58,1%. С чем связаны такие низкие показатели разъяснил Апсныпресс глава Администрации Очамчырского района Артимон Габилая.

«Это связано с выловом хамсы. Как вы знаете, градообразующими предприятиями у нас являются рыбзаводы. В этом году улова не было, и поэтому такие показатели по налоговым сборам. По этой причине за год районный бюджет недоберет около 50-60 миллионов рублей. Мы уже поставили в известность руководство страны. Будем думать, что делать дальше», – сказал А.Габилая.

Хамсовая путина 2020-2021 гг. в Абхазии началась 18 декабря. Постановлением правительства республики общий допустимый улов хамсы был определен до 45 тысяч тонн. Однако объем ее добычи оказался самым низким за последние годы. Абхазские рыбаки выловили только десять тысяч тонн хамсы.

Номер: 27-28Выпуск: 4031-4032Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс