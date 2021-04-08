СУХУМ И ЧЕБОКСАРЫ СТАЛИ ГОРОДАМИ-ПОБРАТИМАМИ

В городе Чебоксары состоялось подписание соглашения об установлении побратимских отношений между столицей Чувашской Республики Чебоксарами (Российская Федерация) и столицей Абхазии, сообщает пресс-служба Администрации Сухума.

Подписи под документом поставили глава Администрации города Сухума Беслан Эшба и глава города Чебоксары Олег Кортунов.

«Долго к этому шли. Наконец-то сегодня исторический момент – подписание договора между нашими городами. Договор даст дополнительные возможности для сотрудничества во многих сферах бизнеса, позволит приобрести новые контакты в сельском хозяйстве, машиностроении. Мы уже обсудили, в каких сферах можем сотрудничать. Это и образование, и культура, и многое другое», – сказал глава города Чебоксары, председатель Чебоксарского городского Собрания Олег Кортунов.

Глава Чебоксар пообещал в ближайшее время приехать в Абхазию с ответным визитом. Беслан Эшба передал слова приветствия от Президента Абхазии и отметил, что намеченные планы приведут к тесному сотрудничеству.

Он также передал привет и самые искренние пожелания от работников Администрации и жителей города Сухума, поблагодарил за теплый прием и внимание.

Номер: 27-28Выпуск: 4031-4032Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс