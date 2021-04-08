ДИАГНОЗ COVID-19

Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 228 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 24 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 38 человек, у 29 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 9 человек, состояние здоровья 20 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 9, в Гагрской ЦРБ – 5, в Ткуарчалской ЦРБ – 1.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13600 человек. Зарегистрировано 216 летальных случаев. Выздоровели 13093 человека.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Номер: 27-28Выпуск: 4031-4032Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс