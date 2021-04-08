ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Президент Абхазии Аслан Бжания и Спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия поздравили Спикера Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко с днем рождения:

«Вся Ваша государственная деятельность служит ярким примером беззаветного служения Отечеству. Высокий профессионализм, умение эффективно решать стратегические задачи характеризуют Вас как одного из выдающихся государственных деятелей современной России».

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«На посту Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Вы вносите большой вклад в решение важнейших государственных задач. Ваш профессионализм и ответственный подход к актуальным вопросам внутренней и внешней политики снискали Вам высокий авторитет как в России, так и за ее пределами».

Номер: 27-28Выпуск: 4031-4032Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс