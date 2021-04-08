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08.04.2021

ТАКЖЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТУ РА ПРИСЛАЛИ:

Глава ФСБ РФ Александр Бортников, президент Татарстана Рустам Минниханов, премьер-министр Татарстана Андрей Назаров, глава ДНР Денис Пушилин, командование 7-й военной базы и руководство Погрануправления ФСБ России в Республике Абхазия, начальник Управления Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов.


Номер:  27-28
Выпуск:  4031-4032
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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