ТАКЖЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТУ РА ПРИСЛАЛИ:

Глава ФСБ РФ Александр Бортников, президент Татарстана Рустам Минниханов, премьер-министр Татарстана Андрей Назаров, глава ДНР Денис Пушилин, командование 7-й военной базы и руководство Погрануправления ФСБ России в Республике Абхазия, начальник Управления Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов.

Номер: 27-28Выпуск: 4031-4032Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс