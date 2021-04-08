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08.04.2021
Номер: 27-28
Выпуск: 4031-4032
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
От имени Правительства Никарагуа поздравили Президент Даниэль Ортега Сааведра и вице-президент Росарио Маурильо.
«Мы уверены, что братские отношения между нашими странами будут укрепляться с каждым днём всё больше, и ничто не сможет лишить нас наших надежд.
Поздравляем Вас и желаем доброго здоровья, радости Вам, вашему народу и семье!» – говорится в поздравительной телеграмме.
Номер: 27-28
Выпуск: 4031-4032
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс