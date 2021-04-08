ПОЗДРАВЛЕНИЕ

От имени Правительства Никарагуа поздравили Президент Даниэль Ортега Сааведра и вице-президент Росарио Маурильо.

«Мы уверены, что братские отношения между нашими странами будут укрепляться с каждым днём всё больше, и ничто не сможет лишить нас наших надежд.

Поздравляем Вас и желаем доброго здоровья, радости Вам, вашему народу и семье!» – говорится в поздравительной телеграмме.

Номер: 27-28Выпуск: 4031-4032Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс