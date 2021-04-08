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08.04.2021
Номер: 27-28
Выпуск: 4031-4032
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
От Президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского.
«Уважаемый Аслан Георгиевич!
Свидетельствую Вам уважение и направляю самые тёплые поздравления по случаю Вашего дня рождения!
Достойный сын абхазского народа, успешный государственный деятель, ответственный и целеустремленный человек, Вы последовательно и планомерно реализуете шаги, направленные на укрепление абхазской государственности, ее международного авторитета, подъём экономики и культуры».
Номер: 27-28
Выпуск: 4031-4032
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс