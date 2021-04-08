ПОЗДРАВЛЕНИЕ

От Президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского.

«Уважаемый Аслан Георгиевич!

Свидетельствую Вам уважение и направляю самые тёплые поздравления по случаю Вашего дня рождения!

Достойный сын абхазского народа, успешный государственный деятель, ответственный и целеустремленный человек, Вы последовательно и планомерно реализуете шаги, направленные на укрепление абхазской государственности, ее международного авторитета, подъём экономики и культуры».

Номер: 27-28Выпуск: 4031-4032Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс