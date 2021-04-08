ПОЗДРАВЛЕНИЕ

«Крепкого здоровья, счастья, успехов и терпения в нелегкой работе, реализации всех добрых планов и начинаний в государственной деятельности» – желает президенту Аслану Бжания политсовет партии «Единая Абхазия».

«Уверены, что Ваша большая и плодотворная деятельность на президентском посту будет способствовать успешному решению важных задач по обеспечению социально-экономического развития республики, дальнейшему развитию достигнутых прав и свобод граждан Абхазии», – отмечается в поздравлении «Единой Абхазии».

Номер: 27-28Выпуск: 4031-4032Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс