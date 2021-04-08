ПОЗДРАВЛЕНИЕ

«Уважаемый Аслан Георгиевич! Примите наши поздравления с днем рождения. Уверены, Ваш опыт, знания, способность принимать выверенные решения будут способствовать достижению социально-экономической и политической стабильности в республике, эффективному взаимодействию всех ветвей власти. Желаем здоровья, успехов в нелегком труде на благо народа», – говорится в поздравлении политической партии «Айтайра»

Номер: 27-28Выпуск: 4031-4032Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс