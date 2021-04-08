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08.04.2021
Номер: 27-28
Выпуск: 4031-4032
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
«Уважаемый Аслан Георгиевич! Примите наши поздравления с днем рождения. Уверены, Ваш опыт, знания, способность принимать выверенные решения будут способствовать достижению социально-экономической и политической стабильности в республике, эффективному взаимодействию всех ветвей власти. Желаем здоровья, успехов в нелегком труде на благо народа», – говорится в поздравлении политической партии «Айтайра»
Номер: 27-28
Выпуск: 4031-4032
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс