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08.04.2021

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

«Уважаемый Аслан Георгиевич! Примите наши поздравления с днем рождения. Уверены, Ваш опыт, знания, способность принимать выверенные решения будут способствовать достижению социально-экономической и политической стабильности в республике, эффективному взаимодействию всех ветвей власти. Желаем здоровья, успехов в нелегком труде на благо народа», – говорится в поздравлении политической партии «Айтайра»


Номер:  27-28
Выпуск:  4031-4032
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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