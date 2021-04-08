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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 08.04.2021

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

От имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и от себя лично Президента РА Аслана Бжания поздравил Спикер Валерий Кварчия.

«Желаю Вам, уважаемый Аслан Георгиевич, успехов в Вашей работе на посту Президента Республики Абхазия на благо нашего народа, неиссякаемый энергии и всего самого доброго.

Выражаю уверенность в дальнейшем конструктивном и плодотворном взаимодействии в решении всего спектра задач социально-экономического развития нашей республики», – говорится в поздравлении Спикера Парламента РА.


Номер:  27-28
Выпуск:  4031-4032
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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