ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко поздравила Президента РА Аслана Бжания с днём рождения.

В поздравлении говорится:

«Уважаемый Аслан Георгиевич! Примите искренние поздравления с днём рождения.

В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации высоко ценят Ваш большой личный вклад в укрепление уз дружбы и сотрудничества, всестороннее развитие российско-абхазского диалога, включая его парламентское измерение, которые сегодня являются залогом прочности российско-абхазских отношений.

Уверена, что под Вашим руководством Республика Абхазия добьётся новых успехов в деле укрепления государственности и подъема всех сфер национальной экономики.

Желаю Вам, уважаемый Аслан Георгиевич, крепкого здоровья и благополучия. Пусть Ваш опыт и целеустремлённость служат надёжным фундаментом для плодотворной работы на благо народа Республики Абхазия.

Примите уверения в моем самом высоком уважении.

Номер: 27-28Выпуск: 4031-4032Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс