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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко поздравила Президента РА Аслана Бжания с днём рождения.
В поздравлении говорится:
«Уважаемый Аслан Георгиевич! Примите искренние поздравления с днём рождения.
В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации высоко ценят Ваш большой личный вклад в укрепление уз дружбы и сотрудничества, всестороннее развитие российско-абхазского диалога, включая его парламентское измерение, которые сегодня являются залогом прочности российско-абхазских отношений.
Уверена, что под Вашим руководством Республика Абхазия добьётся новых успехов в деле укрепления государственности и подъема всех сфер национальной экономики.
Желаю Вам, уважаемый Аслан Георгиевич, крепкого здоровья и благополучия. Пусть Ваш опыт и целеустремлённость служат надёжным фундаментом для плодотворной работы на благо народа Республики Абхазия.
Примите уверения в моем самом высоком уважении.
Номер: 27-28
Выпуск: 4031-4032
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс