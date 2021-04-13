ИНТЕРЕСЫ УЧЕНЫХ СОВПАДАЮТ

Интервью с директором Абхазского института гуманитарных исследований А.Ашуба

– Арда Энверович, знаю, что у АбИГИ много контактов с российскими учеными, заключаете договоры и соглашения с научными учреждениями Российской Федерации. А какие из контактов наиболее давние?

– Начну с последних контактов. Только в 2018 году заключили соглашения о сотрудничестве с четырьмя научными российскими учреждениями: Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Московский государственный лингвистический университет», Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры «Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова», ст. Вешенская, Федеральным государственным бюджетным научно-исследовательским учреждением «Российский институт истории искусств», г. Санкт-Петербург и Институтом востоковедения РАН. Но именно Институт востоковедения является нашим старейшим партнером по сотрудничеству. Достаточно напомнить, что в нем работал Первый Президент Республики Абхазия, доктор исторических наук, профессор, академик Владислав Ардзинба, научная карьера и профессиональный рост которого начались именно в нем, и это не могло не иметь своих положительных последствий. Первый договор о сотрудничестве был подписан вскоре после окончания грузино-абхазской войны 1992-1993 гг., но по истечении времени мы его обновили. И это было сделано в Москве осенью 2018 года, когда широко отмечалось 200-летие Института востоковедения. Из АбИГИ на юбилей были приглашены бывший директор Василий Авидзба и я. Мы, конечно же, высоко ценим многолетние и тесные связи, установившиеся между нашими научными учреждениями.

– А конкретно в чем они заключаются?

– В издании совместных коллективных трудов, проведении совместных конференций, археологических и иных научных экспедиций, круглых столов, семинаров. Институт востоковедения оказывает нам неоценимую помощь в подготовке научных кадров. Молодые абхазские специалисты сегодня в нем проходят обучение в аспирантуре по целевому направлению. Это если коротко. А новый договор предусматривает расширение контактов в представляющих взаимный интерес областях, обмен учеными и сотрудниками (практика, перенимание опыта), обучение не только аспирантов, но и студентов, обмен публикациями и материалами по ведущимся исследованиям и публикация научных трудов аспирантов, докторантов, соискателей в научных журналах обоих учреждений и т.д.

– В наше немного сложное время не потухли ли какие-то контакты ученых?

– Наоборот. Помните же Международную конференцию, которая прошла 2 марта этого года в нашем Абхазском институте и которая называлась «Советская власть: Исторический опыт и современное осмысление»?

– Помню, именно тогда у меня родилась идея сделать интервью с вами. Потому что вы работали в онлайн-формате, то есть без участия в ней непосредственно в Сухуме российских ученых.

– Онлайн-формат – новая и частая форма нашего общения ныне, вызванная современными условиями. А эта конференция проводилась совместно тремя научными учреждениями: Абхазским институтом им. Д.И.Гулиа, Абхазским госуниверситетом и Северо-Кавказским федеральным университетом (СКФУ), потому что ещё с 2014 года осуществляется научное сотрудничество между нами, а в сентябре прошлого года мы подписали новое соглашение, позволяющее абхазским и российским ученым значительно расширить сферы взаимодействия. И уже в рамках этого соглашения начала работу проблемная научно-исследовательская «Лаборатория биографических исследований», которой руководит зав. кафедрой истории России Гуманитарного института СКФУ профессор Марина Колесникова.

А ученые из Федерального государственного бюджетного научно-исследовательского учреждения «Российский институт истории искусств» из г. Санкт-Петербурга, с которым заключали соглашение в 2018-м, приехали в Сухум в сентябре прошлого года, несмотря на эпидемию коронавируса, на недельный международный научно-практический форум, который проходил в нашем институте гуманитарных исследований. Его совместно проводили Министерство культуры РФ, Российский институт истории искусств (сектор инструментоведения) и АбИГИ. Напомню, что представлялись доклады по двум темам: «Проблемы традиционной художественной культуры горских народов» и «Военная и героическая тематика в этническом искусстве».

– Насколько знаю, тесными были связи с северокавказскими учеными…

– Да. Мы решаем единые задачи в образовании, в науке, проводим совместные исследования по различным направлениям. У нас тесное и прямое сотрудничество. Северокавказские преподаватели и ученые всегда достойно представляют себя и свои научные учреждения на наших научных конференциях, выступают с интересными и познавательными докладами. В свою очередь они радушно принимают нас на своих конференциях.

Адыгейский институт гуманитарных исследований, Адыгская международная Академия наук, Карачаево-Черкесский и Кабардино-Балкарский госуниверситеты и многие другие научные и учебные заведения в контакте с нами. Контакты и с осетинскими учеными. Вообще это взаимодействие естественное и нужное. Ведь нас объединяет многое – и сфера обитания, и язык, и этногенез. Мы проводили и раньше, и сейчас планируем проведение совместных экспедиций по языку, фольклору, этнографии, археологии…

– Скажите, а кто проявляет инициативу при налаживании контактов и подписании соглашений?

– Мы, если честно… Но и для российских ученых это представляет интерес, когда они пишут работы совместно с абхазскими учеными или проводят совместные конкурсы на получение грантов, особенно если тема приоритетная. Проекты по грантам могут быть от одного до трех лет. Абхазские ученые, должен сказать, ничего при этом не получают или получают очень мало, потому что деньги на проведение совместных работ по исследованиям, подготовке монографий, на их издание, также на проведение конференций должны идти от АНА, а не от АбИГИ. Правда, АНА нам оплачивает командировочные

– Кто при подписании соглашений (оставим в стороне деньги) больше выигрывает: абхазские ученые или российские?

– Обе стороны выигрывают. Например, в проведении совместных археологических экспедиций, обмене опытом заинтересованы и абхазские, и российские исследователи. Кстати, у нас очень давние связи с Институтом археологии РАН, и мы также недавно обновили договор о сотрудничестве.

Для российских ученых это проведение практических занятий со студентами, с которыми они приезжают в Абхазию. Для них это и определенные бонусы или баллы, которые получают за участие в конференциях и выступления в АбИГИ или напечатание статьей, в наших изданиях. К слову, уже вторую книгу готовят к изданию по результатам совместных исследований искусствовед Сурам Сакания и археолог из Москвы Галина Требелова.

– Что притягивает российских ученых к Абхазии?

– История и природа, культура, этнология, фольклор, искусство, зодчество, в том числе храмовое. Притягивает все это не только, скажем, московских ученых, но и северокавказских.

– Работают ли у нас в полевых условиях российские ученые?

– Конечно. Вот пример. Из Санкт-Петербурга, из Кунсткамеры, приезжали ученые и изучали, разъезжая по Абхазии, национальную религию, обрядовые ритуалы, праздники. И у них появились совместные с нашими учеными – Анатолием Хеция, увы, ныне покойным, и Петром Квициния статьи. Таких примеров множество.

– А какие, на ваш взгляд, наиболее интересные страницы взаимодействий?

– Все страницы проводимых контактов интересны, о чем я и рассказывал выше. Но сейчас следует сказать о неудавшихся контактах и планах. Мы отстаем в воплощении своих замыслов. В Московском государственном лингвистическом университете (МГЛУ) все институты стран СНГ имеют свои центры, и студенты университета обязательно изучают один язык этих стран – и не по их выбору, а по желанию руководства вуза. По окончании учебы это будут и послы, и специалисты. С МГЛУ у нас была устная договоренность о создании такого центра от нашей страны, но пока не смогли реализовать её и в первую очередь из-за финансов. В центре преподавали бы наши ученые: историки, филологи, лингвисты и т.д.

– Прослеживается очень тесное сотрудничество абхазских ученых внутри нашей страны, в том числе ученые работают в АбИГИ и одновременно в АГУ…

– Верно. Все ученые из АбИГИ работают не только в АГУ, но и в музеях, СМИ, в других учебных заведениях. Это несет с собой и минусы, и плюсы. Минусы в том, что страдает основная работа в институте. Плюсы в том, что это свидетельствует о востребованности наших научных кадров, об их хорошей подготовке. Ученые АбИГИ также работают в Академии наук и составляют костяк её президиума.

И очень тесное сотрудничество, вы правы, с Абхазским университетом. Проводим совместные конференции, круглые столы, издаем книги под двумя грифами, студенты университета проходят у нас практику. При АбИГИ находится кафедра абхазоведения АГУ, которую я возглавляю по решению ученого совета университета. До этого её возглавлял Василий Авидзба. Кстати, АГУ имеет свои кафедры в ИЭПиТе, институте сельского хозяйства и ботаническом институте.

Интервью вела Заира ЦВИЖБА

Номер: 29Выпуск: 4033Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА