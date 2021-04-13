НАС ЖДЕТ РОСТ ЦЕН НА НОУТБУКИ

Технологии

Ноутбуки могут резко взлететь в цене в ближайшее время из-за глобальной нехватки чипов, вина которой – пандемия. Об этом предупреждают крупные российские ритейлеры.

С начала 2021 года вся электроника уже подорожала на 5-20 процентов. Очередной подъем цен ожидается в ближайшее время, при этом рост не прекратится до конца года. Руководитель группы закупок сети «Ситилинк» Николай Петров рассказал, что, как ни странно, за прошедшие полгода более всего подорожали ноутбуки, которые считаются «бюджетными» и находятся в нижнем ценовом сегменте. Он отметил, что в ближайшие два квартала цены будут неизменно подниматься. Вице-президент по закупкам «Связного» Михаил Догадин поддерживает эту точку зрения и считает, что не стоит надеяться на стабилизацию цен до конца 2021 года.

Однако это еще не всё. Руководители крупных сетей, таких, как «М-Видео» и тот же «Связной» утверждают, что на фоне подорожания российские покупатели могут столкнуться с дефицитом электроники после середины 2021 года. В пресс-службе «М-Видео – Эльдорадо» сообщили, что в отдельных категориях техники присутствуют задержки поставок, да и объемы их постоянно урезаются. «Связной» отметил, что на данный момент в компании нет проблем с ассортиментом ноутбуков, однако не исключено, что ситуация может измениться и выбор станет существенно меньше.

На подорожание и дефицит жалуются и зарубежные корпорации. Глобальный дефицит полупроводников затронул даже автопроизводителей – например, Honda планирует на время сократить производство. Однако ранее стало известно, что ни кризис, ни пандемия, ни ценовая политика не мешает Apple лидировать по продажам «умных» аксессуаров – AirPods и Apple Watch.

Номер: 29Выпуск: 4033Рубрика: обществоАвтор: Из интернета