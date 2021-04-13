ОТМЕЧЕН НАГРАДАМИ ЗА СВОЮ ПОЗИЦИЮ

Депутат Госдумы России Дмитрий Анатольевич Белик наградил благодарственными письмами участников самообороны Севастополя, которые записались в отряды добровольцев и встали на защиту города во время «Русской весны».

Благодарственные письма получили 75 активных участников событий 2014 года, среди которых и наш войсковой атаман Черноморского казачьего войска Абхазии, председатель Попечительского совета Русской общины Абхазии, член Общественной палаты РА Вадим Николаевич Мироненко, который с первых дней принимал самое активное участие в событиях по защите Русского мира в Крыму.

Дмитрий Белик, который во времена «Русской весны» возглавлял администрацию Севастополя, отметил, что благодарственные письма получили совершенно разные люди, с разными судьбами, у каждого из них разная жизненная история, жизненный путь. Но, тем не менее, здесь этих людей объединяет то, что они тогда, в 2014-м году, встали на защиту Севастополя. «Это часть того механизма, который позволил нам вернуться в Российскую Федерацию, – эти люди, которые не побоялись ничего, не побоялись угроз со стороны радикалов из соседнего государства», – подчеркнул он.

Пятерым участникам самообороны вручили экземпляры книги члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева и депутата Госдумы РФ Дмитрия Саблина «Обыкновенный фашизм: украинские военные преступления и нарушения прав человека (2017-2020)». Среди награжденных книгами первый экземпляр вручили командиру самообороны Севастополя Александру Синявскому, второй – войсковому атаману Черноморского казачьего войска Абхазии, члену Общественной палаты РА Вадиму Мироненко, третий – главе ДНР Денису Пушилину.

Мы поздравляем Вадима Николаевна Мироненко – участника «Русской весны», с заслуженной наградой!

Пресс-служба Русской общины Абхазии и Черноморского казачьего войска Абхазии

Номер: 29Выпуск: 4033Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Русской общины Абхазии и Черноморского казачьего войска Абхазии