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13.04.2021
Номер: 29
Выпуск: 4033
Рубрика: спорт
Автор: Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум
СПОРТ
Абхазская спортсменка Шорена Гуния заняла второе место в Открытых юношеских соревнованиях по фигурному катанию на коньках «Апрельские звездочки» по разряду «Юный фигурист».
Соревнования прошли 8 апреля в г. Реутово Московской области.
В данной категории соревновались 11 фигуристок из Москвы и Московской области, Шорена представляла Академию олимпийского катания «Олимпийский лед» г. Сочи.
Юная спортсменка оказалась на почетном втором месте с разницей всего 0,26 балла.
Шорене Гуния 7 лет, фигурным катанием занимается уже второй год под руководством тренера Ольги Найденовой.
Номер: 29
Выпуск: 4033
Рубрика: спорт
Автор: Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум