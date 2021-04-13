СПОРТ

Абхазская спортсменка Шорена Гуния заняла второе место в Открытых юношеских соревнованиях по фигурному катанию на коньках «Апрельские звездочки» по разряду «Юный фигурист».

Соревнования прошли 8 апреля в г. Реутово Московской области.

В данной категории соревновались 11 фигуристок из Москвы и Московской области, Шорена представляла Академию олимпийского катания «Олимпийский лед» г. Сочи.

Юная спортсменка оказалась на почетном втором месте с разницей всего 0,26 балла.

Шорене Гуния 7 лет, фигурным катанием занимается уже второй год под руководством тренера Ольги Найденовой.

Номер: 29Выпуск: 4033Рубрика: спортАвтор: Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум