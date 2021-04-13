Закон Республики Абхазия

О внесении изменения в Кодекс Республики Абхазия об административных правонарушениях

Внести в Кодекс Республики Абхазия об административных правонарушениях от 15 апреля 1994 года (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 1995, № 4, ст. 3; 1997, № 7, ст. 86; 1998, № 8, ст. 105; 1998, № 9, ст. 91; 2001, № 14, ст. 16; 2002, № 18, ст. 12; ст. 18; 2007, № 28, ст. 116; 2007, № 30, ст. 100; 2008, № 33, ст. 32; ст. 72; ст. 117; ст.122; 2008, № 37, ст. 81; 2009, № 38, ст. 44, ст. 77, ст. 93; 2009, № 39, ст. 82, ст. 84, ст. 133; 2012, № 42, ст. 47; 2012, № 43, ст. 75; 2014, № 45, ст. 49, ст. 53, ст. 90; 2016, № 54, ст. 17, ст.168; 2016, № 55, ст. 31; 2015, № 52, ст. 233; 2017, № 58, ст. 121, ст. 207; 2017, № 59, ст. 223; 2018, № 60, ст. 41, ст. 192; 2019, № 61 ст. 15, ст. 162; газета «Республика Абхазия» № 60 (3661), 22-23 июня 2018 года; № 40 (3780), 18-19 апреля 2019 года; № 47 (3787), 15-16 мая 2019 года; № 36 (3914), 10-11 апреля 2020 года; № 125 (4003), 29-30 декабря 2020 года) изменение, изложив статью 961 в следующей редакции:

«Статья 961. Присоединение к электрическим сетям, находящимся в ведении Единого оператора передающих и распределительных сетей, а равно потребление электроэнергии с нарушением установленного законодательством Республики Абхазия порядка

Присоединение к электрическим сетям, находящимся в ведении Единого оператора передающих и распределительных сетей, а равно потребление электроэнергии с нарушением установленного законодательством Республики Абхазия порядка, за исключением случаев, указанных в частях второй и третьей настоящей статьи, –

влечет наложение административного штрафа на граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в размере двадцати минимальных размеров оплаты труда за каждый киловатт мощности подключенного к электрическим сетям оборудования.

Присоединение к электрическим сетям, находящимся в ведении Единого оператора передающих и распределительных сетей, а равно потребление электроэнергии с нарушением установленного законодательством Республики Абхазия порядка для осуществления деятельности по добыче криптовалют, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, –

влечет наложение административного штрафа на граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в размере сорока минимальных размеров оплаты труда за каждый киловатт мощности подключенного к электрическим сетям оборудования для осуществления деятельности по добыче криптовалют.

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью второй настоящей статьи, в течение одного года –

влечет наложение административного штрафа на граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в размере пятидесяти минимальных размеров оплаты труда за каждый киловатт мощности подключенного к электрическим сетям оборудования для осуществления деятельности по добыче криптовалют с конфискацией указанного оборудования.

Примечание. Для целей настоящей статьи оборудованием, используемым для осуществления деятельности по добыче криптовалют, являются вычислительные машины и их блоки, предназначенные и используемые для осуществления деятельности по добыче криптовалют.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 31 марта 2021 года

А.БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 2 апреля 2021 года, № 5108-с-VI

Номер: 29Выпуск: 4033Рубрика: политикаАвтор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия