Закон Республики Абхазия

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия

Статья 1

Внести в Уголовный кодекс Республики Абхазия от 10 января 2007 года, № 1555-с-ХIV (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 2007, № 29, ст. 5; 2008, № 33, ст. 64; 2009, № 39, ст. 92; 2012, № 42, ст. 23; 2012, № 42, ст. 29; 2012, № 42, ст. 35; 2014, № 45, ст. 16; 2014, № 45, ст. 37; 2016, № 54, ст. 19; 2016, № 54, ст. 60; 2015, № 52, ст. 221; 2017, № 58, ст. 207; 2018, № 60, ст. 41; газета «Республика Абхазия», № 89 (3690), 24-25 августа 2018 года; № 47 (3787), 15-16 мая 2019 года; № 3 (3881), 22-23 января 2020 года; № 29 (3907), 25-26 марта 2020 года) изменение, дополнив главу 24 статьей 2101 в следующей редакции:

«Статья 2101. Присоединение к электрическим сетям, находящимся в ведении Единого оператора передающих и распределительных сетей, а равно потребление электроэнергии для осуществления деятельности по добыче криптовалют с нарушением установленного законодательством Республики Абхазия порядка

Присоединение к электрическим сетям, находящимся в ведении Единого оператора передающих и распределительных сетей, а равно потребление электроэнергии с нарушением установленного законодательством Республики Абхазия порядка в большом объеме для осуществления деятельности по добыче криптовалют, –

наказывается лишением свободы на срок от одного года до трех лет с конфискацией оборудования, используемого для осуществления деятельности по добыче криптовалют.

Примечания. 1. Большим объемом потребляемой электроэнергии в целях настоящей статьи признается суммарное потребление электроэнергии подключенным к электрическим сетям оборудованием, используемым для осуществления деятельности по добыче криптовалют в размере, превышающем 300 кВт.

2. Для целей настоящей статьи оборудованием, используемым для осуществления деятельности по добыче криптовалют, являются вычислительные машины и их блоки, предназначенные и используемые для осуществления деятельности по добыче криптовалют.».

Статья 2

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Абхазия от 30 декабря 2007 года, № 1947-c-IV (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 2008, № 32, ст. 6; 2012, № 42, ст. 56, ст. 122; 2014, № 45, ст. 37; 2016, № 54, ст. 60; 2015, № 52, ст. 3; 2017, № 59, ст. 223; 2018, № 60, ст. 41; газета «Республика Абхазия», № 32 (3493), 31 марта – 1 апреля 2017 года; № 89 (3690), 24-25 августа 2018 года, № 47 (3787), 15-16 мая 2019 года) следующие изменения:

1) пункт 3 части 2 статьи 150 после цифры «210,» дополнить цифрой «2101,»;

2) часть 5 статьи 150 после цифр «202 – 204,» дополнить цифрой «2101,».

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 31 марта 2021 года

А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 2 апреля 2021 года, № 5107-с-VI

Номер: 29Выпуск: 4033Рубрика: политикаАвтор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия