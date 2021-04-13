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ПРОТОКОЛ
о внесении изменений в Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации повышения заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан от 14 апреля 2015 г.
Республика Абхазия и Российская Федерация, именуемые в дальнейшем Сторонами, руководствуясь положениями пунктов 1 и 3 статьи 8 Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации повышения заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан от 14 апреля 2015 г. (далее – Соглашение),
согласились о нижеследующем:
Статья 1
В статье 3 Соглашения:
а) пункт 1 дополнить словами: «, уменьшенная на 8,733 процента.».
б) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Внесение изменений в Приложение М 2 осуществляется с учетом
результатов инвентаризации и поэтапной оптимизации предельных значений численности работников для целей софинансирования.».
Статья 2
Приложение № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению, составляющему неотъемлемую часть настоящего Протокола.
Статья 3
Настоящий Протокол вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу Пункт 1 статьи 3 Соглашения (в редакции настоящего Протокола) распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2021 г. Пункт 3 статьи 3 Соглашения в редакции настоящего Протокола) и статья 2 настоящего Протокола распространяется на правоотношения, возникающие с 1 июля 2021 г.
Совершено в г.Москве 15 марта 2021 г. в двух экземплярах, каждый на абхазском и русском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу,
За Республику Абхазия
За Российскую Федерацию
Приложение
к Протоколу о внесении изменений в Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации повышения заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан от 14 апреля 2015 г.
«Приложение № 2
к Соглашению между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации повышения заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан
ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
численности работников по каждой основной категории работников государственных учреждений Республики Абхазия для целей софинансирования
Номер: 29
Выпуск: 4033
Рубрика: политика
Автор: За Республику Абхазия, За Российскую Федерацию