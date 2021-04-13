ПРОТОКОЛ

о внесении изменений в Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации повышения заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан от 14 апреля 2015 г.

Республика Абхазия и Российская Федерация, именуемые в дальнейшем Сторонами, руководствуясь положениями пунктов 1 и 3 статьи 8 Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации повышения заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан от 14 апреля 2015 г. (далее – Соглашение),

согласились о нижеследующем:

Статья 1

В статье 3 Соглашения:

а) пункт 1 дополнить словами: «, уменьшенная на 8,733 процента.».

б) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

«Внесение изменений в Приложение М 2 осуществляется с учетом

результатов инвентаризации и поэтапной оптимизации предельных значений численности работников для целей софинансирования.».

Статья 2

Приложение № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению, составляющему неотъемлемую часть настоящего Протокола.

Статья 3

Настоящий Протокол вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу Пункт 1 статьи 3 Соглашения (в редакции настоящего Протокола) распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2021 г. Пункт 3 статьи 3 Соглашения в редакции настоящего Протокола) и статья 2 настоящего Протокола распространяется на правоотношения, возникающие с 1 июля 2021 г.

Совершено в г.Москве 15 марта 2021 г. в двух экземплярах, каждый на абхазском и русском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу,

За Республику Абхазия

За Российскую Федерацию

Приложение

к Протоколу о внесении изменений в Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации повышения заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан от 14 апреля 2015 г.

«Приложение № 2

к Соглашению между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации повышения заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан

ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

численности работников по каждой основной категории работников государственных учреждений Республики Абхазия для целей софинансирования

Номер: 29Выпуск: 4033Рубрика: политикаАвтор: За Республику Абхазия, За Российскую Федерацию