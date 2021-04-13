Закон Республики Абхазия

О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации повышения заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан от 14 апреля 2015 года

Ратифицировать Протокол о внесении изменений в Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации повышения заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан от 14 апреля 2015 года, подписанный в г. Москве 15 марта 2021 года.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 31 марта 2021 года

А.БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 1 апреля 2021 года, № 5096-с-VI

Номер: 29Выпуск: 4033Рубрика: политикаАвтор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия