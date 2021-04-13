Главная
Закон Республики Абхазия
О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации повышения заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан от 14 апреля 2015 года
Ратифицировать Протокол о внесении изменений в Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации повышения заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан от 14 апреля 2015 года, подписанный в г. Москве 15 марта 2021 года.
Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 31 марта 2021 года
А.БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия
г. Сухум, 1 апреля 2021 года, № 5096-с-VI
Номер: 29
Выпуск: 4033
Рубрика: политика
Автор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия