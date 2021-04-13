КОНКУРЕНЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ МЫСЛИ

60 ЛЕТ НАЗАД ОН СКАЗАЛ: «ПОЕХАЛИ!»

«Восток» – поначалу так назывался спутник-разведчик, который должен был вести фотосъёмку военных баз США. 22 мая 1959 г. под грифом «совершенно секретно» вышло Постановление ЦК партии и Совета Министров СССР о создании такого спутника. Это был ответ на аналогичную программу США. Там военные хотели со спутника вести фотосъёмку объектов на территории СССР, а потом фотоплёнку в специальной капсуле сбросить на землю.

Автоматический спутник получил название «Восток», создание которого было поручено КБ под руководством С. П. Королёва. При подготовке соответствующего Постановления академик М.В.Келдыш предложил вписать несколько слов: «...а также спутника, предназначенного для полёта человека». Особого внимания на эту «крамольную фразу» никто не обратил, пока из-за океана не пришло сообщение, что американцы начали готовить к полёту в космос человека.

Первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущёв тоже загорелся идеей полёта человека. И 10 декабря 1959 г. вышло новое Постановление, где говорилось о первых полётах в космос пилотируемых спутников.

«Почему русские опередили нас?» – этот вопрос американцы задавали в прошлом, пытаются ответить на него и сегодня. Казалось бы, у них было всё, чтобы стать первопроходцами, – и финансирование космических проектов в десятки раз больше, и все ведущие специалисты по ракетам во главе с Вернером фон Брауном вывезены из Германии, и предприятия самые современные... Почему же всё-таки отстали? Ответы звучали и звучат разные. Не упоминается лишь главное – русская смекалка! Именно она сыграла одну из главных ролей в нашей космической истории.

К примеру, было ясно, что для возвращения с орбиты капсуле придётся маневрировать в верхних слоях атмосферы. Значит, надо искать необычную форму аппарата. Использовать шарообразную форму нельзя, так как при посадке возникнут огромные перегрузки, превышающие вес человеческого тела раз в 10-12! Информация из Америки подтверждала, что там идут аналогичные исследования.

– Шар, – всё же распорядился Королёв. – А пилота, способного выдержать такие перегрузки, мы найдём...

Хрущёв торопил Королёва – хорошо бы запустить человека в космос до конца 1960-го! Но аварии при старте и спуске ракеты с орбиты отодвинули срок на несколько месяцев. Было решено провести два удачных пуска, а потом уже старт с человеком на борту.

Провели эксперимент с манекеном, названным «Иван Ивановичем», облачённым в скафандр, помещенным в кресло, подготовленным для катапультирования при посадке. «Голову» биологи набили пакетами с разными семенами – интересно же, скажется ли на их всхожести невесомость? Среди прочих разместили и семена кукурузы – это был своеобразный подарок Н. С. Хрущёву.

Манекен оказался настолько похож на человека, что возникло опасение: не примут ли люди, увидевшие манекен после возвращения, за погибшего космонавта? Или ещё хуже – за инопланетянина, ведь дискуссия о посещении Земли пришельцами из других миров была в самом разгаре.

В итоге на «лице» манекена написали крупными буквами «макет». И повторили надпись на шлеме – в том месте, где на шлеме Юрия Гагарина появятся четыре буквы «СССР».

Вместе с «Иван Иванычем» отправлялась Чернушка. На этот раз собачку поместили в клетке, а не в специальном контейнере, – полёт был рассчитан всего на 100 с небольшим минут. Чернушке предстояло совершить посадку в самом корабле, а «Иван Иваныч» должен был катапультироваться. По расчётам, посадка в корабле была слишком «жёсткой», и человек мог получить травмы.

После выключения герморазъём кабель-мачты, связывающий спускаемый аппарат и сгорающий в атмосфере приборный отсек, не отстрелился. Обе части вошли в атмосферу механически разделённые, но соединённые толстым кабелем. Окончательное разделение произошло только после сгорания кабель-мачты в атмосфере... Никто из живых участников пусков тех исторических дней не мог вспомнить, почему столь серьёзные замечания по двум последним беспилотным пускам не стали предметом доклада на Государственной комиссии и даже обсуждались у Королёва. Видимо все торопились. Из-за океана пришла информация о том, что полёт в космос американца Алана Шепарда назначен на 21 апреля... Юрия Гагарина «запустили» в космос 12 апреля 1961 года.

Эта неполадка станет самым трудным испытанием для Юрия Гагарина. Именно из-за «незамеченной» неполадки целых десять минут, пока атмосфера не растопила злополучный кабель, космонавт был на грани жизни и смерти.

Из российских СМИ

Номер: 29Выпуск: 4033Рубрика: политикаАвтор: Из российских СМИ