ОБСУДИЛИ ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с вице-премьером, министром финансов Владимиром Делба, который рассказал о работе Правительства, динамике исполнения бюджета, приоритетных направлениях его расходования, реализации мер по защите населения от COVID-19 и др.

Владимир Делба сообщил, что уровень собственных доходов страны на 12 апреля составил 1,2 млрд рублей, что свидетельствует о темпах роста по отношению к показателям за аналогичный период предыдущего года. Объем роста – 21 %.

«Ситуацию можно оценивать как стабильную. По-прежнему в части использования средств бюджета остается приоритетным финансирование мероприятий, связанных со здравоохранением. В первом квартале года стартовало финансирование отдельного мероприятия, предусмотренного бюджетом, по борьбе с COVID-19 (Общий объем годовой программы – 50 млн рублей). Реализуются и прочие программы Минздрава, финансируются текущие заявки медучреждений по мере потребностей и доходного потенциала. Уровень финансирования потребностей в этой сфере превышает 90 %», – рассказал глава Минфина.

Темпы финансирования фонда оплаты труда на 15% превышают показатели предыдущего года за аналогичный период.

Делба дополнил, что остаётся задолженность по оплате пенсий гражданам республики.

«К сожалению, 65 млн рублей остаются не выплаченными за март. Мы прилагаем усилия для мобилизации задолженности. К слову, в виде дополнительной помощи за первый квартал из республиканского бюджета направлены дотации Пенсионному фонду в размере 105 млн рублей из запланированных 137 млн рублей».

Премьер-министр поинтересовался налоговыми и таможенными поступлениями за 3 месяца.

По сообщению Делба, уровень уплаты начислений налоговых и таможенных возрос в среднем на 20 %.

«Мы наблюдаем тенденцию роста как налоговых, так и таможенных платежей. Отмечаем динамику уплаты налогоплательщиками начислений. Снижается уровень пени. Это свидетельствует о том, что налогоплательщики платят налоги в соответствии с действующим законодательством в установленные сроки. Рост таможенных платежей возрос на 20 % в результате усиления работы по администрированию», – констатировал он.

А. Анкваб поблагодарил В.Делба и рекомендовал не снижать темпов работы.

Номер: 29Выпуск: 4033Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс