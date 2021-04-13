УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ С ДОБРОВОЛЬЦАМИ

Президент Аслан Бжания заслушал отчёт советника по вопросам взаимодействия с ветеранами-добровольцами Северного Кавказа Рисмага Аджинджал, который по поручению главы государства посетил семьи безвременно ушедших по болезни добровольцев в городах Майкопе, Нальчике и Владикавказе и передал им соболезнования и финансовую помощь от руководства Республики Абхазия.

Как сообщает пресс-служба Президента РА, изучив представленные в отчёте материалы, Аслан Бжания отметил, что во время следующей поездки на Северный Кавказ его советник обязательно должен будет посетить и другие республики Северного Кавказа, а также Южную Осетию.

В Нальчике состоялся вечер памяти заслуженного деятеля науки КБР, доктора исторических наук Барасби Хачимовича Бгажнокова, на котором выступил Р. Аджинджал.

Он зачитал соболезнования семье Бгажноковых от Президента Республики Абхазия и передал родному брату Б.Бгажнокова орден «Ахьдз-Апша» II степени, которого был удостоен Барасби Хачимович.

Президент отметил необходимость дальнейшего укрепления связей с братскими республиками Северного Кавказа.

Номер: 29Выпуск: 4033Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс