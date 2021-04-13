НЕКОТОРЫЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРОДЛЕНЫ

Президент РА Аслан Бжания продлил в республике ограничительные меры по защите от коронавируса до 12 мая.

На основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 от 9 апреля 2021 года Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Распоряжение «О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 9 февраля 2021 года «О мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19».

Согласно Распоряжению до 12 мая 2021 года запрещается:

• проведение свадебных, торжественных, праздничных и иных массовых мероприятий в ресторанах, банкетных залах и иных предприятиях (объектах) общественного питания;

• проведение массовых деловых, спортивных, развлекательных и иных мероприятий в закрытых помещениях;

• функционирование объектов спорта (в том числе, фитнес-центры, тренажерные залы, плавательные бассейны), за исключением организации и (или) проведения физкультурно-спортивных мероприятий на открытом воздухе;

• перевозка общественным транспортом пассажиров, не использующих средства индивидуальной защиты (медицинские маски);

• доступ к оказанию услуг по перевозке пассажиров водителей общественного транспорта и такси, не использующих средства индивидуальной защиты (медицинские маски).

Снят запрет на деятельность:

• СПА-салонов, массажных салонов и саун;

• образовательных кружков, танцевальных, репетиционных залов (секций) в закрытых помещениях;

• детских игровых центров, компьютерных залов, боулингов, иных развлекательных и досуговых заведений.

Номер: 29Выпуск: 4033Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс