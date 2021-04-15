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СПОРТ
Даниил Харчилава стал бронзовым призером первенства России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года памяти двукратного победителя первенства Европы, мастера спорта международного класса Юрия Власко, которое проходило в апреле в Иркутске.
Спортсмен выступал в весовой категории 65 килограммов.
В схватке за третье место Даниил победил со счетом 11:0 у спортсмена из Ханты-Мансийского автономного округа Газимагомеда Гаджиева.
На первенстве Даниил провел пять схваток, в четырех одержал победу и лишь в одной проиграл.
Даниил Харчилава тренируется и учится в Калиниграде в школе олимпийского резерва по спортивным единоборствам имени олимпийских чемпионов Анатолия и Сергея Белоглазовых под руководством тренеров Виктора и Валерия Ходжаевых.
Является воспитанником тренера Размика Алабяна.
Номер: 30-31
Выпуск: 4034-4035
Рубрика: спорт
Автор: Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум