СПОРТ

Даниил Харчилава стал бронзовым призером первенства России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года памяти двукратного победителя первенства Европы, мастера спорта международного класса Юрия Власко, которое проходило в апреле в Иркутске.

Спортсмен выступал в весовой категории 65 килограммов.

В схватке за третье место Даниил победил со счетом 11:0 у спортсмена из Ханты-Мансийского автономного округа Газимагомеда Гаджиева.

На первенстве Даниил провел пять схваток, в четырех одержал победу и лишь в одной проиграл.

Даниил Харчилава тренируется и учится в Калиниграде в школе олимпийского резерва по спортивным единоборствам имени олимпийских чемпионов Анатолия и Сергея Белоглазовых под руководством тренеров Виктора и Валерия Ходжаевых.

Является воспитанником тренера Размика Алабяна.

Номер: 30-31Выпуск: 4034-4035Рубрика: спортАвтор: Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум