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СПОРТ 15.04.2021

СПОРТ

Даниил Харчилава стал бронзовым призером первенства России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года памяти двукратного победителя первенства Европы, мастера спорта международного класса Юрия Власко, которое проходило в апреле в Иркутске.

Спортсмен выступал в весовой категории 65 килограммов.

В схватке за третье место Даниил победил со счетом 11:0 у спортсмена из Ханты-Мансийского автономного округа Газимагомеда Гаджиева.

На первенстве Даниил провел пять схваток, в четырех одержал победу и лишь в одной проиграл.

Даниил Харчилава тренируется и учится в Калиниграде в школе олимпийского резерва по спортивным единоборствам имени олимпийских чемпионов Анатолия и Сергея Белоглазовых под руководством тренеров Виктора и Валерия Ходжаевых.

Является воспитанником тренера Размика Алабяна.


Номер:  30-31
Выпуск:  4034-4035
Рубрика:  спорт
Автор:  Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум

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