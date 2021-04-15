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15.04.2021
Номер: 30-31
Выпуск: 4034-4035
Рубрика: спорт
Автор: Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум
СПОРТ
На XXXIII московских, спортивных, студенческих играх воспитанник секции бокса Управления по делам молодежи и спорта Администрации г.Сухума Лаша Гогия занял первое место.
Лаша – кандидат в мастера спорта. Тренируется уже семь лет у Давида Авидзба. На данный момент является студентом Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе.
Номер: 30-31
Выпуск: 4034-4035
Рубрика: спорт
Автор: Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум