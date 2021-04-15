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СПОРТ 15.04.2021

СПОРТ

На XXXIII московских, спортивных, студенческих играх воспитанник секции бокса Управления по делам молодежи и спорта Администрации г.Сухума Лаша Гогия занял первое место.

Лаша – кандидат в мастера спорта. Тренируется уже семь лет у Давида Авидзба. На данный момент является студентом Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе.


Номер:  30-31
Выпуск:  4034-4035
Рубрика:  спорт
Автор:  Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум

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