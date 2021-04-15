Главная
15.04.2021
Номер: 30-31
Выпуск: 4034-4035
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс
COVID-19
3 апреля 2021г. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 283 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 53 из них.
***
Уважаемые граждане Республики Абхазия, выполняйте предписания и советы наших врачей, а также решение Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции и Распоряжение Президента РА от 9 апреля 2021 года.
Номер: 30-31
Выпуск: 4034-4035
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс