COVID-19

3 апреля 2021г. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 283 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 53 из них.

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Уважаемые граждане Республики Абхазия, выполняйте предписания и советы наших врачей, а также решение Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции и Распоряжение Президента РА от 9 апреля 2021 года.

Номер: 30-31Выпуск: 4034-4035Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс