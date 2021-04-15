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Случаи заражения коронавирусом после прививки вакциной «ЭпиВакКорона» существуют, однако большинство из них произошли до формирования полноценного иммунитета организма. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал генеральный директор разработавшего «ЭпиВакКорону» центра «Вектор» Ринат Максютов.

«После вакцинации случаи заболевания есть, как и при применении любых других вакцин против нового коронавируса. В подавляющем большинстве случаев инфицирование произошло, когда у добровольцев еще не успел сформироваться полноценный иммунный ответ, то есть не прошло 42 дня после первой вакцинации. Во время клинических исследований на добровольцах старше 60 лет из 150 человек после первой вакцинации заболело 20», – сказал он.

В отличие от первых клинических исследований, когда добровольцы жили в стационаре и не могли проконтактировать с вирусом, в указанных исследованиях на следующий день после первой прививки их отпустили домой. «У них уже была возможность в естественных условиях проконтактировать с больными, что, видимо, и произошло», – пояснил Максютов.

«Последующие клинические исследования на добровольцах старше 60 лет показали 94-процентную эффективность выработки вирусспецифических антител и 77-процентную эффективность в наработке вируснейтрализующих антител на 42-е сутки после первой вакцинации, – добавил гендиректор. – С учетом особенностей иммунитета данной группы мы считаем это хорошими показателями».

В пострегистрационных исследованиях «ЭпиВакКороны» участвуют 3 тыс. добровольцев, среди которых вакцинированные группы и группы плацебо. Исследования проводятся на базе восьми независимых клинических центров в пяти субъектах РФ, «Вектор» ожидает данные из них к середине – концу апреля, добавил Максютов.

«ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор», стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года. Примерно через месяц разработчики получили разрешение на проведение пострегистрационных исследований, в том числе среди пожилых людей.

ТАСС

Номер: 30-31Выпуск: 4034-4035Рубрика: обществоАвтор: ТАСС