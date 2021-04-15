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15.04.2021
Номер: 30-31
Выпуск: 4034-4035
Рубрика: общество
Автор: Из книги Ричарда ЧКАДУА «Дом души»
Простая философия
НИЧТО НЕ ПРОХОДИТ
Когда все надписи на кольце Соломона были уже не видны, проступили слова: «Ничто не проходит».
Мудрость – она такая: не сразу приходит даже к избранным, которые ее заслужили.
История – злая наука: в отличие от математики здесь не сразу видны просчеты, и лишь время покажет, на чьей стороне истина, но ... Всегда можно вернуться к прошлому и внимательно рассмотреть пройденный путь и сделать выводы. Мудрость, наверное, не заключается в пророчестве. Скорее, она сильна в оценке своих ошибок – как у одного человека, так и у народа.
Из книги Ричарда ЧКАДУА «Дом души»
Номер: 30-31
Выпуск: 4034-4035
Рубрика: общество
Автор: Из книги Ричарда ЧКАДУА «Дом души»