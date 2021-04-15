Простая философия

НИЧТО НЕ ПРОХОДИТ

Когда все надписи на кольце Соломона были уже не видны, проступили слова: «Ничто не проходит».

Мудрость – она такая: не сразу приходит даже к избранным, которые ее заслужили.

История – злая наука: в отличие от математики здесь не сразу видны просчеты, и лишь время покажет, на чьей стороне истина, но ... Всегда можно вернуться к прошлому и внимательно рассмотреть пройденный путь и сделать выводы. Мудрость, наверное, не заключается в пророчестве. Скорее, она сильна в оценке своих ошибок – как у одного человека, так и у народа.

Из книги Ричарда ЧКАДУА «Дом души»

Номер: 30-31Выпуск: 4034-4035Рубрика: обществоАвтор: Из книги Ричарда ЧКАДУА «Дом души»