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15.04.2021
Номер: 30-31
Выпуск: 4034-4035
Рубрика: общество
Автор: Из книги Ричарда ЧКАДУА «Дом души»
Простая философия
СЛОВА О ЖИЗНИ
Молчаливой строгостью неизбежного. Грань между двумя мирами никогда не определяется заранее, да ее просто и нет.
Жизнь – это ложный оптимизм беспорядка. Люди перестали смотреть на небо. Взгляд все больше утыкается в спины тех, кого догоняют всю жизнь.
Дорога стала обрастать кустарниками и заполняться отбросами. Человек поменял красоту жизни на логический распорядок смерти.
Стагнация. Она поработила природу и вместе с ней человека.
Тревожно.
* * *
Отсутствие твердой точки как логического завершения порождает многоточие, а значит, непредсказуемое продолжение, которое может повлечь за собой фиаско.
Из книги Ричарда ЧКАДУА «Дом души»
Номер: 30-31
Выпуск: 4034-4035
Рубрика: общество
Автор: Из книги Ричарда ЧКАДУА «Дом души»