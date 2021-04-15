Простая философия

СЛОВА О ЖИЗНИ

Молчаливой строгостью неизбежного. Грань между двумя мирами никогда не определяется заранее, да ее просто и нет.

Жизнь – это ложный оптимизм беспорядка. Люди перестали смотреть на небо. Взгляд все больше утыкается в спины тех, кого догоняют всю жизнь.

Дорога стала обрастать кустарниками и заполняться отбросами. Человек поменял красоту жизни на логический распорядок смерти.

Стагнация. Она поработила природу и вместе с ней человека.

Тревожно.

* * *

Отсутствие твердой точки как логического завершения порождает многоточие, а значит, непредсказуемое продолжение, которое может повлечь за собой фиаско.

Из книги Ричарда ЧКАДУА «Дом души»

Номер: 30-31Выпуск: 4034-4035Рубрика: обществоАвтор: Из книги Ричарда ЧКАДУА «Дом души»