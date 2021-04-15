Простая философия

ОТРАЖЕНИЕ

Несчастное существо – человек. Несчастное потому, что все время в поиске. Жизненный путь твой растворился в многочисленных тропинках, дорогах которые ты придумал себе сам. Ты ищешь истину, другой ищет любовь. Кто-то растратил все свои годы на то, что копит богатство. Надуманные цели, не дающие возможности сосредоточиться на главном: на самой жизни, общении с себе подобными.

Гроб не имеет карманов, в нем ничего не утаишь, не возьмешь с собой. Наши далекие предки говорили: самое ценное в жизни – это общение. Сократили до минимума диалоги, сжали до невозможного улыбку на губах, убили ее же в собственных глазах.

Редкость встретить незнакомца, излучающего добро, – бескорыстное и безадресное, добро для всех, в особенности для тех, кого встретишь на своем пути лишь один раз в жизни.

Разучились улыбаться при встрече. Желать путнику добра уже никто не хочет.

Разучились плакать.

Кто сможет научить этому тех, кто придет после нас? Как преподать уроки чувств? Как объяснить, что день наполнен лишь солнцем и людьми, даже когда не видишь их? Есть лишь они, все остальное – приложение.

Кто расскажет людям о своем ночном откровении и диалоге с самим собой? Когда уходит солнце, когда уходят все люди, только тогда доверяешься самому себе.

Человек перестал жить, он стал искать и, конечно же, потерял смысл того, что ищет.

А ищем мы то, что живет в нас. Ищем потому, что забыли самих себя.

Несчастные потому, что ищем счастье.

Из книги Ричарда ЧКАДУА «Дом души»

Номер: 30-31Выпуск: 4034-4035Рубрика: обществоАвтор: Из книги Ричарда ЧКАДУА «Дом души»