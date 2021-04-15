ПРОФЕССИЯ НАШЛА ЕГО

К сожалению, из-за проблем со здоровьем, с опозданием поздравляю искренне уважаемого мной Юрия Артёмовича Кураскуа с 70-летним юбилеем. Но, как говорится, «лучше, поздно, чем никогда»… Работа газетчика, а тем более газетного руководителя – хлеб ох какой нелёгкий, а точнее будет сказать – тяжкий крест. Тем более, работа на сломе эпох, в борьбе за право своего народа иметь газету, защищающую его интересы, его возможность жить, думать и говорить свободно… Это сродни воинскому подвигу, сродни тому, как в первый день Отечественной войны народа Абхазии Юрий Кураскуа в числе первых встал на защиту Родины на Красном мосту в Сухуме… В нелёгкой борьбе наш народ отстоял право иметь свою газету с гордым названием «Республика Абхазия». И у истоков её создания также стоял Юрий Артёмович Кураскуа, ставший верным другом и помощником её первого главного редактора, замечательного абхазского журналиста Виталия Чамагуа, а впоследствии сменил его на этом посту и достойно продолжил дело обеспечения права народа Абхазии на получение объективной, полной, правдивой информации по всем отраслям жизни государства и общества. При этом у Юрия Кураскуа хватает сил и на воспитание юных спортсменов в одном из самых трудных видов спортивной борьбы. Юрий Кураскуа – редактор пишущий. Его публикации всегда вызывают общественный резонанс, широко обсуждаются и часто цитируются в разного рода беседах и дискуссиях. Это неудивительно, поскольку в своих статьях он касается самых «болевых точек» Абхазии, самых сложных проблем нашей жизни…

В наше меркантильное время перед любым средством массовой информации маячит соблазн скатиться в так называемую «желтизну», перейти на темы, сулящие некие коммерческие выгоды. К счастью, газета «Республика Абхазия», несмотря ни на что, сохраняет своё достоинство. В этом плане Юрий Кураскуа похож на свою газету, как и газета похожа на своего главного редактора. И там, и здесь – чувство собственного достоинства дороже жизни…

От всей души поздравляю Юрия Артёмовича с его замечательным юбилеем. Успехов Вам – творческих, организаторских, спортивных… Долголетия Вам на Вашем трудном, но очень нужном всем нам, поистине боевом посту!

П. Б. АЛАН, заслуженный работник сельского хозяйства РА, заслуженный работник высшей школы РА, почетный профессор АГУ

Номер: 30-31Выпуск: 4034-4035Рубрика: обществоАвтор: П. Б. АЛАН, заслуженный работник сельского хозяйства РА, заслуженный работник высшей школы РА, почетный профессор АГУ