ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Ассоциация молодых предпринимателей Абхазии при Торгово-промышленной палате РА поздравляет председателя организации Камилу Квициния с успешной победой в выборах в органы местного самоуправления.

Камила Квициния баллотировалась в депутаты Очамчырского районного собрания по 7-му избирательному округу с. Атара.

В биографии К.Квициния – это вторая победа в выборах местного самоуправления. В 2011 году она была избрана депутатом поселкового собрания в селе Атара Очамчырского района. И проявила себя только с самой лучшей стороны, помогала жителям села в решении различных проблем. Уверены, что и очередная победа позволит ей осуществить задуманные планы.

Камила Мавриковна, желаем вам успехов в дальнейшей работе, сил, энергии, крепкого здоровья, и, конечно, хорошей и слаженной команды для реализации задуманного!

С уважением, Ассоциация молодых предпринимателей Абхазии.

Номер: 30-31Выпуск: 4034-4035Рубрика: обществоАвтор: С уважением, Ассоциация молодых предпринимателей Абхазии