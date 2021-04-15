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15.04.2021
Номер: 30-31
Выпуск: 4034-4035
Рубрика: общество
Автор: Хашиг Наала
ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Распоряжением главы Администрации города Сухума № 509 от 15.11.2020 года Управление культуры Администрации города Сухума (ОГPH 107РА001106) ликвидируется.
Требования кредиторов принимаются в течение двух месяцев с момента опубликования данного объявления.
Требования кредиторов отправлять председателю ликвидационной комиссии Хашиг Наале Николаевне по адресу: г. Сухум, ул. проспект Леона, № 17, 3-й этаж.
Номер: 30-31
Выпуск: 4034-4035
Рубрика: общество
Автор: Хашиг Наала