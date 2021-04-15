ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Распоряжением главы Администрации города Сухума № 509 от 15.11.2020 года Управление культуры Администрации города Сухума (ОГPH 107РА001106) ликвидируется.

Требования кредиторов принимаются в течение двух месяцев с момента опубликования данного объявления.

Требования кредиторов отправлять председателю ликвидационной комиссии Хашиг Наале Николаевне по адресу: г. Сухум, ул. проспект Леона, № 17, 3-й этаж.

Номер: 30-31Выпуск: 4034-4035Рубрика: обществоАвтор: Хашиг Наала