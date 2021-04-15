МНЕНИЕ

Прочитал в газете «Республика Абхазия» №20 от 24-25 марта с.г. в рубрике «Мнение» статью Валерия Аршба «Национальная идея: необходимые шаги к возрождению» и решил, что не имею права не отреагировать на данную публикацию.

Дело в том, что я с 80-х годов лично был знаком с Валерием Шалвовичем, а с 90-х годов работал в правительстве, позже в Администрации Президента, в его бытность руководителем Администрации Президента. Все эти годы я знал и видел его потенциал и думал, почему такой опытный государственник не подскажет высшему руководству страны о своем видении развития на данном этапе нашего собственного государства?

И вот я это увидел в названной статье в «Республике Абхазия». «Национальная доктрина – наиболее действенный способ возрождения абхазской идеи, формирование научно-практической основы сплочения нашего народа!» – пишет он.

Это, на мой взгляд, то, что не хватает нам все эти годы, именно в рамках Национальной доктрины должно развиваться наше общество, в которой необходимо определить ее программные цели и задачи.

Внесение поправок в основной Закон РА – Конституцию, принимаемые Парламентом законы РА и другие документы, регламентирующие деятельность всех ветвей власти, должны быть пронизаны постулатами Национальной доктрины. Отраженный в предлагаемой доктрине, присущий только нашему народу Апсуара и закрепленный нашей победой в Отечественной войне народа Абхазии дух сделают наше государство абхазским.

Предлагаемая доктрина не может и не должна препятствовать внедрению в нашу жизнь передовых технологий, цифровизации производств, искусственного интеллекта и т.д., чтобы двигаться в ногу со временем, но позволит сохранить нашу идентичность.

Национальное единство – залог успеха в строительстве современного Абхазского государства. А как добиться этого? Задача не простая. Не отвергая ранее разработанные концепции социально-экономического развития нашей страны, подготовленные специалистами в этой области как в РА, так и за ее пределами, считаю возможным и необходимым собрать все эти предложения под одним «флагом» – Национальной доктриной Республики Абхазия.

История развития и становления многих государств показывает, что именно учитывающие национальный характер реформы всегда успешны.

Как имеющий значительный опыт работы в различных государственных структурах, хочу подчеркнуть одно обстоятельство в этой связи: предлагаемый вариант разработки Национальной доктрины, как, впрочем, и все до этого разработанные концепции, останутся лишь благими намерениями без поддержки государства. Только институты власти способны реализовать вышеназванную идею, впрочем, как любую другую, и потому должны взять на себя ответственность по его реализации.

Алик ЛОГУА, сотрудник Администрации Президента РА в 2004-2011г.

Номер: 30-31Выпуск: 4034-4035Рубрика: политикаАвтор: Алик ЛОГУА, сотрудник Администрации Президента РА в 2004-2011г.