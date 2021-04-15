УЧЁНЫЕ ПОДВОДЯТ ИТОГИ

На научной сессии

В Абхазском институте гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа АНА давно стало традицией посвящать итоговые научные сессии видным учёным, оставившим заметный след в отечественной науке. В этом году очередная 65-я итоговая научная сессия была посвящена 100-летию со дня рождения этнографа Лили Хуршитовны Акаба. Сессия проходила в конференц-зале института 6-9 апреля. Открыл её директор АбИГИ, кандидат филологических наук Арда Ашуба.

Присутствующие минутой молчания почтили память учёных Владимира Агрба, Владимира Авидзба, Теймураза Ачугба, Лидии Чкадуа, которые ушли из жизни в период пандемии. Арда Ашуба рассказал о проблемах и достижениях научного учреждения. Он отметил, что несмотря на трудности было подготовлено и издано немало научных работ, и не только под грифом института. Сотрудники принимали участие в различных научных и научно-практических конференциях в режиме онлайн и оффлайн. Кроме того, в Абхазском институте была проведена международная научная конференция.

Арда Ашуба отметил, что этнограф Лили Акаба, которой посвящена эта научная сессия, внесла большой вклад в развитие духовной культуры Абхазии. К сожалению, многие её труды не опубликованы, но в этом году институт берёт их издание на себя.

Интересно о своей семье, о дедушке-предпринимателе Хуршите Шамба рассказала Нателла Акаба – дочь Лили Хуршитовны, политолог, общественный деятель. Затем прозвучали доклады о жизни и научной деятельности замечательного учёного-этнографа Лили Акаба, о её вкладе в науку.

Лили Хуршитовна Акаба родилась 12 мая 1921г. в Абхазии. В 1944 г. окончила исторический факультет МГУ, затем аспирантуру при Институте этнографии АН СССР. Защитила диссертацию на тему «Абхазы Очамчирского района». С 1954 г. работала в АбИЯЛИ им. Д.И. Гулиа (ныне – АбИГИ) младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником, завотделом этнографии, ведущим научным сотрудником отдела этнологии.

Лили Акаба – автор более 30 научных работ, в числе которых – «Абхазы Очамчирского района», «Из мифологии абхазов», «У истоков религии абхазов», «Исторические корни архаических ритуалов абхазов» и других. Она успешно исследовала этнографию абхазов, быт и культуру, брачно-семейные отношения, жилище, народное творчество, традиционное верование. Она изучала наиболее архаичные ритуалы, связанные с почитанием гор, лесов, деревьев, выявила, при каких условиях они возникли и развивались, искала и находила истоки верования абхазов. Её научная деятельность продолжалась более 50 лет.

Было отмечено, что Лили Акаба отличали яркий исследовательский талант, эрудиция, высокий профессионализм.

За несколько дней работы научной сессии прозвучало более 50 докладов учёных (как маститых, так и молодых), исследующих самые актуальные проблемы в различных областях науки. Доклады были представлены в секциях «Этнология, фольклор» (руководители – доктор исторических наук, зам.директора АбИГИ по науке А.Авидзба и доктор богословия, архимандрит Дорофей), «Фольклор, этнология» (руководители – доктор филологических наук, академик АНА В.Когония и кандидат филологических наук, завотделом фольклора АбИГИ Ц.Габния), «Археология, история, источниковедение» (руководители – доктор исторических наук, академик АНА, зав.отделом истории АбИГИ О.Бгажба и кандидат исторических наук, зав.отделом археологии АбИГИ И.Цвинария), «Язык, литература, искусство» (руководители – доктор филологических наук, академик АНА В.Зантария и доктор филологических наук, чл.-корр. АНА, зав.отделом языка АбИГИ Л. Хагба).

Научная сессия была плодотворной, познавательной и интересной.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 30-31Выпуск: 4034-4035Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ