ПАМЯТЬ О РУССКОМ МЕЦЕНАТЕ

Руководство и члены Координационного союза организаций русских соотечественников (КСОРС) Абхазии в день мецената и благотворителя почтили память русского мецената, ученого и дендролога Николая Смецкого (18.10.1852 – 09.10.1931) на территории Сухумского дендропарка (ныне Госдача. – Ред.), где ему установлен бюст.

«Он внёс огромный вклад в развитие науки, экономики и культуры Абхазии. Смецкой являлся одним из виднейших деятелей всего Кавказа в области дендрологии, научного ботаниковедения, виноградарства, виноделия и цитрусоведения», – отметил он.

Члены КСОРС возложили цветы к памятнику Смецкому и провели краткую экскурсию.

Номер: 30-31Выпуск: 4034-4035Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс