СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ ГУМИСТУ ОБСУДИЛИ В МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИКИ

В Министерстве экономики вице-премьер, министр экономики Кристина Озган и начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба встретились с руководителем подрядной организации и представителем российской проектной организации. Основанием для встречи послужило поручение Президента РА Аслана Бжания подготовить заключение по вопросу строительства мостового перехода через р. Гумисту.

Как известно, это мероприятие Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия «Строительство нового мостового перехода через р. Гумиста с реконструкцией старого мостового перехода» является переходящим из Программы 2015 – 2017 годов. Статус данного объекта вплоть до сегодняшнего дня находится на первоначальной стадии проектирования.

В сентябре 2016 года ГК «Апсныргылара» как исполнитель госзаказа и подрядчик заключила договор на выполнение работ по проведению инженерных изысканий, а также разработке проектно-сметной документации по объекту «Строительство нового мостового перехода через р. Гумиста с реконструкцией старого мостового перехода». В рамках этого договора организации был выплачен аванс в сумме 7,2 млн рублей, который в свою очередь был перечислен на счет субподрядчика проектной организации.

Основная проблема заключается в том, что к 2021 году у проекта все еще нет проектно-сметной документации, прошедшей Госэкспертизу в России, и проведенные ранее инженерно-геологические, геодезические, гидрометеорологические, экологические изыскания не могут быть использованы вновь в связи со сроком давности и требуют актуализации.

Помимо изложенных выше фактов вице-премьер указала на то, что существующее законодательство не позволяет выплатить второй раз аванс на выполнение одних и тех же работ. На состоявшейся встрече она также поделилась своими опасениями относительно концепции основных проектных решений. С ее точки зрения, предлагаемый вариант архитектурного и конструктивного решения нового моста не сочетается с существующим мостом через р. Гумисту, хотя его размещение планируется в непосредственной близости. Более того, по мнению Озган, отсутствует заключение о техническом состоянии моста, на основании которого ранее было принято решение о необходимости его реконструкции. Она провела аналогию с больным: «Мы должны лечить больного, которому не поставлен диагноз».

«Проблема существует уже несколько лет и необходимо найти решение. Учитывая стратегическую значимость данного проекта, наша задача – выйти из тупика. Данное мероприятие является мероприятием Инвестиционной программы 2020 – 2022 годов, и мы ответственны за ее своевременную и качественную реализацию в пределах средств, которые на нее отпущены», – заключила Озган.

Для решения возникших сложностей Озган предложила утвердить «Концепцию основных проектных решений прохождения маршрута» в установленном порядке и на основании этой Концепции и заключения о техническом обследовании имеющегося мостового перехода разработать и утвердить новое техническое задание на разработку проектно-сметной документации с определением ее содержания и сроков реализации.

Номер: 30-31Выпуск: 4034-4035Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс