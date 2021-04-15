Закон Республики Абхазия

О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2021 ГОД

Статья 1. Основные параметры Государственного бюджета Республики Абхазия на 2021 год

1. Утвердить общий объем Государственного бюджета Республики Абхазия на 2021 год по доходам в сумме 10 463 862,7 тыс. рублей и по расходам в сумме 11 355 620,8 тыс. рублей. Дефицит Государственного бюджета Республики Абхазия 891 758,1 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 2. Основные характеристики республиканского бюджета и программа внутреннего заимствования на 2021 год

1. Утвердить общий объем доходов республиканского бюджета на 2021 год в сумме 8 376 026,1 тыс. рублей согласно приложению 2 к настоящему Закону, в том числе финансовую помощь Российской Федерации в целях социально-экономического развития Республики Абхазия в сумме 3 823 873,5 тыс. рублей и в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020 – 2022 годы в сумме 1 350 000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить общий объем расходов республиканского бюджета на 2021 год в сумме 9 267 784,2 тыс. рублей. 3. Установить размер дефицита республиканского бюджета на 2021 год в сумме 891 758,1 тыс. рублей.

4. Определить источниками финансирования дефицита кредиты от Национального банка Республики Абхазия и иные источники финансирования дефицита согласно приложению 3 к настоящему Закону.

5. Утвердить администратором источника финансирования дефицита Министерство финансов Республики Абхазия.

6. Установить верхний предел республиканского внутреннего долга по кредитам на 1 января 2022 года в сумме 260 000,0 тыс. рублей.

7. Установить верхний предел республиканского внешнего долга по кредитам на 1 января 2022 года в сумме 1 276 121,1 тыс. рублей.

8. Утвердить программу республиканского внутреннего заимствования на 2021 год в сумме 260 000,0 тыс. рублей согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 3. Нормативы распределения доходов республиканского бюджета

Установить нормативы распределения доходов республиканского бюджета и закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 4. Администраторы доходов республиканского бюджета

Утвердить перечень администраторов доходов республиканского бюджета и закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 5. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на 2021 год и распорядители средств республиканского бюджета

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета на 2021 год по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджета согласно приложению 7 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень распорядителей средств республиканского бюджета согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 6. Республиканский внешний долг

Направить на погашение основного долга по государственному экспортному кредиту, предоставленному Российской Федерацией Республике Абхазия, средства в сумме 108 000,0 тыс. рублей.

Статья 7. Межбюджетные трансферты местным бюджетам Республики Абхазия и бюджетам государственных внебюджетных фондов Республики Абхазия

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам согласно приложению 9 к настоящему Закону.

2. Утвердить размер межбюджетных трансфертов внебюджетным фондам Республики Абхазия согласно приложению 10 к настоящему Закону.

3. Министерство финансов Республики Абхазия вправе в пределах средств, утвержденных настоящей статьей, перераспределять в течение 2021 года размеры межбюджетных трансфертов с учетом исполнения доходной части бюджетов.

Статья 8. Особенности использования средств, предоставляемых отдельным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в 2021 году

1. Установить, что в 2021 году в случаях, предусмотренных настоящей статьей, Министерство финансов Республики Абхазия в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Абхазия, осуществляет казначейское сопровождение средств, указанных в части 2 настоящей статьи.

При казначейском сопровождении целевых средств операции по зачислению и списанию целевых средств осуществляются на счетах, открытых Министерству финансов Республики Абхазия в учреждениях Национального банка Республики Абхазия, и отражаются на лицевых счетах, открытых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в установленном Министерством финансов Республики Абхазия порядке.

При казначейском сопровождении целевых средств санкционирование расходов осуществляется в установленном Министерством финансов Республики Абхазия порядке, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства.

2. Установить, что казначейскому сопровождению подлежат средства, получаемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в случаях, установленных Кабинетом Министров Республики Абхазия.

Статья 9. Заключительные положения

1. Приостановить до 31 декабря 2021 года действие части 2 статьи 47 Закона Республики Абхазия «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия» от 14 мая 2014 года № 3513-с-V.

2. Перенести срок вступления в силу положений Закона Республики Абхазия «О судебных исполнителях» от 15 июня 2015 года №3805-с-V, регулирующих деятельность судебных исполнителей, обеспечивающих установленный порядок деятельности судов, на 1 января 2022 года.

3. Перенести срок вступления в силу статьи 122 Трудового кодекса Республики Абхазия от 10 октября 2016 года № 4246-с-V, устанавливающий минимальный размер заработной платы, на 1 января 2022 года.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 31 марта 2021 года

А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 6 апреля 2021 года, № 5110-с-VI

Номер: 30-31Выпуск: 4034-4035Рубрика: политикаАвтор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия