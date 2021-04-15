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Состоялся XII съезд политической партии «Амцахара», на котором были избраны новый председатель и два заместителя. Вел съезд член политсовета «Амцахара» Отар Ломия, который отметил, что на съезде соблюдены все санитарные нормы, а также ограничено количество участников.

Председатель партии Алхас Квициния поблагодарил присутствующих за поддержку деятельности партии. Он также отметил необходимость внесения изменений в уставные документы партии.

Делегаты съезда единогласно проголосовали за избрание Героя Абхазии Лесика Цугба председателем партии «Амцахара».

Заместителями председателя партии «Амцахара» избраны Коба Гогохия и Мизан Зухба. Заур Адлейба назначен секретарем президиума партии.

Номер: 30-31Выпуск: 4034-4035Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс