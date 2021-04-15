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В Сухуме состоялось общее собрание Академии наук Абхазии, посвященное итогам деятельности АНА за 2020 год. На конференции присутствовали вице-президент Республики Абхазия Бадра Гунба и Спикер Парламента, академик АНА Валерий Кварчия. Открывая заседание, президент академии наук Зураб Джапуа отметил важность АНА для развития науки в республике.

На общем собрании АНА было принято решение считать работу Академии за 2020 год удовлетворительной. Собрание также утвердило изменения, внесенные на заседании президиума АНА 31 марта 2021 года в Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученых степеней кандидата наук и доктора наук.

Номер: 30-31Выпуск: 4034-4035Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс