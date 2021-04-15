НОВОСТИ ВКРАТЦЕ

Вопросам открытия новых ПЦР-лабораторий в городах Очамчыре и Гагре посвящалась встреча Премьер-министра РА Александра Анкваба с главным санитарным врачом республики Людмилой Скорик.

По сообщению Людмилы Скорик, Минздрав осуществил закуп необходимого оборудования. Основной комплект техники уже доставлен в санитарно-эпидемиологическую службу страны. Общая стоимость оборудования – 11 млн рублей.

«Ради спасения жизни граждан общество должно серьезно отнестись к мерам, принятым штабом и Президентом. В первую очередь – обязательно повсеместное ношение масок и соблюдение ограничений», – сказала она.

Номер: 30-31Выпуск: 4034-4035Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс